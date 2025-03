Rückhalt Zier sichert den Heimsieg

Vor gut besuchten Rängen im Estadio Österberg nahm das kleine UH-Derby zwischen Bad Tennstedt und dem SC Großengottern von Beginn an Fahrt auf. Keine 2 Minuten waren vergangen, da hatten die Gästefans bereits den Torschrei auf den Lippen, doch Danny Zier hielt bravourös gegen Markus Freier. Auch im Eins-gegen-Eins Duell gegen Tim Weißenborn zeigte Bad Tennstedt Nummer 1 seine ganze Klasse, was SC-Trainer Robert Rodriguez extrem ärgerte. "Wir haben es am Anfang wieder selbst verpasst die Chancen zu nutzen, da wir eigentlich gut im Spiel waren. Danach werden wir direkt bis zur Pause drei Mal für einfache Fehler bestraft und verpassen erneut den eigenen Anschlusstreffer." schildert er den Spielverlauf, den er in der Rückrunde nicht zum ersten Mal so erlebt hat. "Wenn man zum Beispiel in Leinefelde 3 Tore schießt, dann muss man eigentlich mehr als nur einen Punkt mitnehmen. Auch in den anderen Begegnungen machen wir selbst zu viele unnötige Fehler, die in dieser Liga direkt bestraft werden. Natürlichen haben wir uns den Start in die Rückrunde nach der tollen Winterpause anders vorgestellt. Auch die Ausfälle und die damit einher gehenden Kaderveränderungen können wir nicht immer so gut kompensieren. Das spiegelt sich dann eben auch in den Ergebnissen wieder."

In Bad Tennstedt begannen die Fehler dann ab Minute 30 und wurden gnadenlos bestraft. Zunächst war es ein Ballverlust im Offensivspiel, der zum Konter führte und mit dem ersten Abschluss der Gastgeber, den Führungstreffer durch den flinken Nicolas Hofmann brachte. Nur zwei Minuten später war es ein eklatanter Ballverlust vor der eigenen Strafraumgrenze, den Pascal Rahn im freien Lauf auf Keeper Maximilian Rösener zum 2:0 bestrafte. Kurz vor der Pause bewahrheitete sich der Ausspruch: Wer seine Chancen nicht nutzt, wird bestraft. Während Paul Langer den Anschlusstreffer aus kürzester Distanz liegen ließ, erhöhte TSV-Kapitän Max Harant beinahe im Gegenzug per Direktabnahme auf 3:0 (45.+2).

Bad Tennstedts Trainer Michael Pohl hatte bereits vor dem Spiel ein gutes Gefühl, welches sich bewahrheiten sollte. "Ich hatte es schon vor dem Spiel gefühlt, dass ein Dreier in der Luft lag. Am Anfang hält uns ein überragender Denny Zier bei drei Großchancen im Spiel, das muss man zugeben. Er war unser entscheidender Mann in diesem Spiel. Dann gelingt uns das 1:0 und sogar noch vor der Pause das zweite und dritte Tor. Den Schockmoment von Großengottern haben wir in der Phase glücklicherweise genutzt. Endlich haben wir mal das Glück gehabt, was uns in vielen Spielen zuvor gefehlt hat." so der 37-Jährige dessen Mannschaft nun eine kleine Serie geglückt ist. Dass der Aufsteiger das Ergebnis in Halbzeit zwei sicher über die Zeit brachte und sein Schlussmann am Ende die Null hielt freut Pohl besonders. "Wir wussten um die Qualitäten der Offensivreihe von Großengottern. Die Jungs haben das aber mit viel Leidenschaft weg verteidigt und sie arbeiten Woche für Woche so hart, da tut es wahnsinnig gut, wenn sie sich dann mal so belohnen. Ich bin in der Hinsicht sehr froh und stolz wie meine Mannschaft sich entwickelt hat, den Abstiegskampf annimmt und mir vertrauen."