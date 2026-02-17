Rückhalt bleibt zwischen den Pfosten

– Foto: MARCO LANDAUS BILDER

Der TSV Wolfsanger setzt seine Personalplanung mit Nachdruck fort und hält eine weitere Schlüsselposition stabil: Torhüter Soufyane Bergigue hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Der Verein spricht in den sozialen Medien von „Sicherheit zwischen den Pfosten“ – und sieht den Keeper weiter „als Rückhalt“ in der Mannschaft.

Mit der Verlängerung unterstreichen die „Wölfe“ ihre Linie der Kontinuität. Nach den jüngsten Zusagen von Bennet Geldmacher und Titus Trittel bis 2027 sowie der bereits im Januar verkündeten Trainerverlängerung mit Patrick Gries bis 2028 folgt nun die nächste wichtige Personalie. Wolfsanger hält damit nicht nur am eingeschlagenen Kurs fest, sondern sichert auch die Achse – nun auch auf der Torwartposition.