„Rückfall in alte Muster" – Grünwald empfängt Wacker München

Zwei Niederlagen in Folge, neun Gegentreffer: Sebastian Koch fühlt sich nach dem 3:4 gegen den SV Aubing und dem 1:5 bei der SpVgg Unterhaching II ein wenig an die Anfangsphase der Landesligasaison erinnert, als der TSV Grünwald es den Konkurrenten oft zu einfach machte, Tore zu erzielen. Eigentlich hatte der Trainer gehofft, dass diese Schwächen der Vergangenheit angehören. „Wir sind dann eigentlich ganz gut in Fahrt gekommen, was die Defensive angeht. Aber das war jetzt ein Rückfall in alte Muster“, räumt Koch ein und fordert vor dem heutigen Heimspiel gegen den FC Wacker München (Anstoß 19.30 Uhr) die Rückkehr zu den „Grundtugenden. Wir müssen in die Zweikämpfe gehen, mit Willen, Leidenschaft, Mentalität, und das von der ersten Minute an.“

Der Coach weiß, dass dies nicht auf Knopfdruck geht: „Diese zwei Partien kratzen natürlich am Selbstvertrauen, aber genau jetzt zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind“, so Koch, den die Eindrücke während der Woche indes zuversichtlich stimmen: „Ich sehe jeden Tag im Training, wie die Jungs arbeiten. Da ist Feuer drin, da ist Biss. Jeder will es besser machen, jeder will Verantwortung übernehmen.“ Doch die Nagelprobe folgt heute: „Wir müssen das, was wir unter der Woche investieren, wieder auf den Platz bringen: mutig, aggressiv, mit Überzeugung. Wenn wir das schaffen, dann kommt der Erfolg automatisch zurück.“