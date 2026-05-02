Rückenwind nutzen und Abstand vergrößern

– Foto: Philipp Reichelt

Nach dem Sieg gegen Döhren geht Anderten mit neuem Selbstvertrauen in die Partie – doch der Gegner wird nicht unterschätzt.

Für Andertens Trainer Tobias Faust ist die Marschroute klar: „Wir wollen natürlich den Rückenwind aus dem Spiel gegen Döhren mitnehmen. Der Sieg hat uns sehr gutgetan, und wenn man auf die Tabelle schaut, ist alles eng.“ Entsprechend formuliert er die Zielsetzung: „Uns ist klar, dass wir weiter punkten müssen.“

Am 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 sind die Sportfreunde Anderten beim TSV Kirchrode gefordert. Während Anderten zuletzt mit einem 3:0-Erfolg gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren wichtige Punkte sammelte, musste sich Kirchrode knapp mit 0:1 gegen TSV Stelingen geschlagen geben. In der Tabelle steht Anderten mit 30 Punkten auf Rang elf, Kirchrode folgt mit 17 Punkten auf Platz 15.

Der Blick richtet sich dabei auch auf die Tabellensituation: „Wichtig ist für uns, den Abstand nach unten weiter zu vergrößern. Dafür müssen wir wieder alles abrufen und die gleiche Einstellung an den Tag legen wie im Spiel gegen Döhren.“

Trotz der Ausgangslage warnt Faust vor dem Gegner: „Wir unterschätzen den Gegner auf keinen Fall. Sie haben zuletzt nur 0:1 gegen Stelingen verloren, und das zeigt, was in der Mannschaft steckt.“ Kirchrode bringe Qualitäten mit, auf die sich Anderten einstellen müsse: „Kirchrode spielt mutig nach vorne, geht Risiken ein und verteidigt kompakt. Das müssen wir erst einmal knacken, um etwas mitzunehmen.“

Die Zielsetzung bleibt dennoch eindeutig: „Dann bin ich davon überzeugt, dass wir etwas Zählbares aus Kirchrode mitnehmen können.“ Mit Respekt, aber auch mit klarer Haltung geht Anderten in die Partie: „Wir hoffen natürlich, dass wir mit einem positiven Ergebnis aus Kirchrode zurückfahren.“