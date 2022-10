Rückenwind für SG Unterrath Mohammad hofft, dass der Sieg gegen Mennrath ein Befreiungsschlag war.

Dass es unter der Woche etwas leiser auf dem Trainingsplatz der SG Unterrath zuging, lag nicht etwa an schlechter Stimmung. Denn die war nach dem 4:0-Auswärtssieg, den die Mannschaft von Muhammet Isiktas am vergangenen Freitag beim Aufsteiger Viktoria Mennrath einfuhr, gelöst. Ruhiger war es deshalb, weil Necirwan Khalil Mohammad krankheitsbedingt fehlte. Der 30-Jährige ist der Fixpunkt im Spiel des Fußball-Landesligisten und obendrein das Sprachrohr im Team von Muhammet Isiktas.

Mohammad hofft, dass die Mannschaft ihre Lehren daraus gezogen hat. „Gegen Mennrath standen wir auch mit einem Akteur weniger defensiv sicher und haben gut gekontert. Das war ein starkes Spiel von uns und hoffentlich so etwas wie ein Befreiungsschlag“, so der Mittelfeldspieler, der schon zu Jahresbeginn am Franz-Rennefeld-Weg anheuerte.

Gerade in den ersten Wochen der noch recht jungen Saison gaben die Auftritte der SGU noch reichlich Anlass zur Kritik. „Wir sind direkt nach der Vorbereitung in ein Loch gefallen und hatten keine gute Ordnung auf dem Platz“, meint Mohammad. Vorläufiger Tiefpunkt war die 2:5-Schlappe gegen den Aufsteiger FC Büderich, die die Lücken in der Unterrather Abwehr schonungslos aufdeckte.

Mit mehr als 160 Regionalligaspielen auf dem Buckel ist Mohammad der erfahrenste Spieler im durchaus namhaft besetzten Kader der SG Unterrath. Der viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildete Syrer entschied sich nach seinem Abschied beim Oberligisten FSV Duisburg nach eigenen Worten bewusst dazu, eine Liga tiefer zu gehen. „Ich mache parallel eine Umschulung zum Industriekaufmann und habe zudem noch einen Gartenbetrieb eröffnet. Daher musste ich mit dem Fußball etwas kürzertreten“, erklärt der zweikampf- und spielstarke Fußballer.

In Unterrath arbeitet Mohammad nun wieder mit Muhammet Isiktas zusammen, unter dem er schon in Duisburg spielte. „Wir verstehen uns sehr gut“, sagt Mohammad, der große Stücke auf seinen Coach hält. „Er ist kommunikativ und hat ein gutes taktisches Verständnis. Der Trainer könnte ganz bestimmt auch in einer höheren Liga arbeiten.“

Vielleicht gelingt Muhammet Isiktas das ja in absehbarer Zeit auch mit der SG Unterrath, die es sich ohnehin auf die Fahne geschrieben hat, perspektivisch mindestens die Oberliga in Angriff zu nehmen. Von einem möglichen Aufstieg in dieser Saison möchte Necirwan Khalil Mohammad aber nicht sprechen. „Wir sind gut damit beraten, nur von Spiel zu Spiel zu denken und erst einmal Ergebnisse einzufahren, bevor wir über irgendwelche Ziele sprechen. Das habe ich der Mannschaft vor wenigen Wochen auch so in der Kabine gesagt“, schildert Mohammad.

Das nächste Spiel wartet auf die SGU bereits am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr zu Hause gegen den VfB Hilden II. Ob Necirwan Khalil Mohammad nach seiner Krankheit gegen den Tabellenvierten schon wieder auflaufen kann, entscheidet sich erst kurzfristig. Ein Ausfall des Sprachrohrs und Antreibers würde der SGU wehtun.