Rückenwind aus dem Pokal: Werders U19 startet gegen Kiel in die Liga

– Foto: Joachim Josephs

Mit breiter Brust geht die U19 von Werder Bremen in die neue Saison der DFB-Nachwuchsliga: Zum Auftakt der Ligaphase 2026/27 empfängt die Mannschaft von Trainer Björn Bremermann am Samstag, den 8. August 2026, um 13 Uhr Holstein Kiel auf heimischem Boden.

Während die übrigen Junioren-Teams des Vereins sich noch in der Saisonvorbereitung befinden, ist der werdernahe Nachwuchs bereits im Pflichtspielmodus – und das mit Erfolg: Nach einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis in den Testspielen setzte sich Werders U19 zum Pokal-Auftakt mit 4:0 gegen TuS Koblenz durch und zog damit in die zweite Runde des DFB-Pokals ein.

Auch der kommende Gegner reist mit Selbstvertrauen an: Die Kieler setzten sich in der ersten Pokalrunde in einem umkämpften Spiel mit 4:3 gegen Borussia Dortmund durch. Für Bremermanns Team ist damit klar, dass ein ähnlich intensives Duell bevorsteht – das erklärte Ziel bleibt jedoch, direkt die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit einzufahren.

Wie es auf der offiziellen Vereinsseite werder.de heißt, blickt Trainer Björn Bremermann dem Auftakt mit klarem Anspruch entgegen: "Wir verspüren viel Vorfreude auf ein intensives Auftaktspiel. Dabei ist der Fokus bei uns weiterhin klar gesetzt. Wir wollen Spielfreude und Aktivität mit dem Ball zeigen. Außerdem geht es darum in der Verteidigung gut organisiert zu sein und Leidenschaft sowie Intensität auf den Platz zu bringen."

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