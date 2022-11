Rückenrundenstart der Schmuttertaler vollauf gelungen ........

Nunja, es gibt Spiele die man nicht so schnell vergisst beziehungsweise vergessen sollte. Zum Saisonauftakt hatten es die Schmuttertaler mit Liganeuling SC Unterliezheim zu tun, was mitunter auch das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine in ihrer Vereinshistorie bedeutete. Geradezu der TSV Bäumenheim zeigte sich in diesem Match in einer tollen Verfassung und ließ ihren Gegner keine Chance. Jedenfalls sollte dies für die Sönmez-Schützlinge zum Rückrundenauftakt auf dessen hervorragenden Areal schon mal ein gutes Omen sein, was sich dann auch nach gespielten 95 Minuten mit einem Sieg bestätigte. Referee Steffen Brenner (Nähermemmingen) hatte eigentlich diese Partie gut im Griff, doch bei einer Notbremse an Bäumenheims Curkoli ließ er Gnade vor Recht walten, zog sich somit den Unmut der TSV-Fans zu .........

Vor nahezu 100 Zuschauer, wo vor allem die zirka 35 Gästefans ihre Mannschaft stimmgewaltig unterstützten, bestimmten in der halben Stunde die Schmuttertaler eindeutig die Partie. Folgerichtig gingen die TSV'ler durch einen Abstaubertreffer von Fahrad Khodabakhsh in der 22. Minute mit 0:1 in Führung. Kurz zuvor musste Unterliezheims Torjäger Lukas Reiser wegen einer ziemlich rustikalen Notbremse für zehn Minuten (!) vom Feld, was die Sönmeztruppe zu mehr "Schandtaten" animierte. So gelang Bäumenheims Torjäger Metus Curkoli in der 27. Minute nach einem weiten Abschlag vom TSV-Keeper Norbert Raruk das beruhigende 0:2 - so der TSV-Anhang. Doch Pustekuchen, denn plötzlich schlich sich in der TSV-Defensive Bruder Leichtfuß ein, und siehe da, durch die beiden Treffer von Lukas Reiser stand es urplötzlich 2:2 Unentschieden (33./35.). Nunja, sagten sich die Bäumenheimer, wie kann das sein, und zogen unmittelbar danach die Zügel straffer an. Dies war auch von Nöten, denn zumeist kann in solch einer gewissen Phase schon mal der Schuß nach hinten losgehen. Jedenfalls war die Freude beim TSV-Anhang in der 38. Minute riesengroß, als Metus Curkoli der 2:3 Führungstreffer gelang, was zugleich den Pausenstand bedeutete. Nach dem Wiederanpfiff nahmen die Schmuttertaler sofort das Heft in die Hand und erspielten sich einige Möglichkeiten, wo mitunter Christopher Kitzinger in der 63. Minute die Führung auf 2:4 ausbauen konnte. Danach verfielen die Gäste, warum auch immer, wieder so ganz nebenbei in ihrem alten Trott, was Unterliezheim sofort mit dem 3:4 Anschlusstreffer in Person von Lukas Reiser brutal bestrafte (73.). Klar, dass jetzt die Hausherren irgendwie wieder Lunte rochen und mit aller Macht auf den Ausgleichstreffer drängten. Doch die Gästeabwehr hatte sich inzwischen stabilisiert, zudem musste Unterliezheim's Matthias Veh in der 81. Minute mit einer Ampelkarte vom Feld. So gelang den Schwarz-Weißen nach einer sehenswerten Kombination durch Metus Curkoli das erlösende 3:5, was der TSV-Anhang mit einer gewissen Genugtuung registrierte.