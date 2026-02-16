Rückendeckung nach dem Debakel: "Wir sind selber schockiert" Oberliga Süd +++ Der Sportliche Leiter Artem Sikulski stärkt Trainer Jörn Schulz beim 1. FC Lok Stendal den Rücken von Kevin Gehring · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Brückner

Für die Fußballer und Fans des 1. FC Lok Stendal waren es zwei ernüchternde Auftritte binnen weniger Tage. Am vergangenen Mittwoch kassierte der Oberligist eine 3:5-Niederlage beim Verbandsligisten FSV Barleben. Nur 48 Stunden später setzte es eine deftige 0:7-Schlappe bei der BSG Stahl Brandenburg, die ebenfalls eine Liga unter den Altmärkern antritt.

Danach wurde es ungemütlich auf den Social-Media-Kanälen und im Umfeld der Stendaler. Manch einer forderte sogar personelle Konsequenzen. Diesen Gedanken aber schob Artem Sikulski, der Sportliche Leiter der Stendaler, einen klaren Riegel vor und stärkte Lok-Coach Jörn Schulz den Rücken. "Jörn wird weiterarbeiten. Er ist unser Erfolgstrainer. Wir wussten alle, dass es in der Oberliga schwer wird", erklärte Sikulski der "Volksstimme". Lok Stendal will den Kader für die Rückrunde verkleinern Der desolate Aufritt in Brandenburg an der Havel ließ aber auch den 35-Jährigen etwas ratlos zurück. "Wir sind selber schockiert vom Ergebnis. Erste klare Signale gab es schon gegen Barleben. Der jetzige Stand ist inakzeptabel. Wir müssen vieles ändern", nahm Sikulski die Mannschaft in die Pflicht.

Das Fehlen einiger Akteure wollte der Sportliche Leiter jedenfalls nicht als Ausrede gelten lassen. "Das 0:7 ist nicht zu erklären", betonte Sikulski und kündigte an: "Wir werden mit einem kleineren Kader die Rückrunde angehen. Einige Spieler haben wohl nicht die Qualität für die Oberliga." Der Ernst der Lage sollte nun auch beim letzten angekommen sein: "Ich hoffe, dass nach dem 0:7 endlich alle wach werden." In der Oberliga Süd wartet der Spitzenreiter SC Freital Immerhin ist die löchrige Defensive kein neues Problem bei den Altmärkern. In der Oberliga Süd stellt der Aufsteiger mit schon 37 Gegentreffern in 14 Partien die schwächste Abwehr. Mit nur zehn Punkten auf dem Konto stehen die Eisenbahner unter dem Strich.