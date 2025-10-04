Rücken Saarbrücken und Cottbus am Samstag näher an den MSV heran?

Weiterhin ungeschlagen, doch das derzeitige Sechs-Punkte-Polster des MSV Duisburg auf die Konkurrenz könnte nach dem Remis zumindest leicht schrumpfen. So würde der 1. FC Saarbrücken mit einem Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg etwas näher an den Tabellenführer heranrücken.
Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen: Mit dieser Bilanz festigte Energie Cottbus zuletzt seinen Platz unter den Top drei. Gegen Alemannia Aachen werden die Lausitzer nachlegen wollen. Vor allem, da die Kaiserstädter offenbar noch nicht in der Lage sind, ihr komplettes Leistungsvermögen zuverlässig abzurufen. In der Konferenz zuvor im Einsatz sind der schwächelnde Tabellenletzte 1. FC Schweinfurt, der gegen den SC Verl auf einen Befreiungsschlag hofft. Ebenso der FC Ingolstadt im Duell mit dem SSV Ulm. Rot-Weiss Essen wird am Sonntag gegen den FC Erzgebirge Aue oben dranbleiben wollen.
Nach Spielende wurde seitens des MSV der Eindruck deutlich, dass man sich mehr als den einen Punkt gegen Hansa Rostock erhofft hatte. Die Duisburger zeigten sich gewohnt aktiv und hatten mehr vom Spiel, gingen auch zwei Mal in Führung, doch die Kogge konnte in Person von Cedric Harenbrock zwei Mal passend reagieren und entführt somit einen Punkt aus der Stahlstadt.
MSV Duisburg – F.C. Hansa Rostock 2:2
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (74. Mert Göckan), Alexander Hahn, Can Coskun, Jesse Tugbenyo (61. Steffen Meuer), Rasim Bulic, Conor Noß (61. Jan-Simon Symalla), Christian Viet (88. Tim Heike), Patrick Sussek, Thilo Töpken (74. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch
F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Jan Mejdr, Florian Carstens, Viktor Bergh, Franz Pfanne, Cedric Harenbrock (90. Emil Holten), Marco Schuster, Benno Dietze (90. Jonas Dirkner), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi (69. Andreas Voglsammer), Maximilian Krauß (46. Tim Krohn) - Trainer: Daniel Brinkmann
Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) - Zuschauer: 27207
Tore: 1:0 Patrick Sussek (32.), 1:1 Cedric Harenbrock (45.+1), 2:1 Tobias Fleckstein (71.), 2:2 Cedric Harenbrock (76.)
11. Spieltag
17.10.25 FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim
18.10.25 1. FC Saarbrücken - SC Verl
18.10.25 VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt 05
18.10.25 VfL Osnabrück - TSG 1899 Hoffenheim II
18.10.25 F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden
18.10.25 Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04
18.10.25 Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln
19.10.25 SSV Ulm 1846 Fußball - FC Energie Cottbus
19.10.25 TSV 1860 München - MSV Duisburg
19.10.25 TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg
