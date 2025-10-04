 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Für den MSV wäre mehr gegen Rostock drin gewesen.
Für den MSV wäre mehr gegen Rostock drin gewesen. – Foto: Imago Images

Rücken Saarbrücken und Cottbus am Samstag näher an den MSV heran?

3. Liga: An der Spitze bleibt der MSV Duisburg weiter ungeschlagen, doch das Verfolgerfeld könnte am 10. Spieltag etwas zum Primus aufschließen.

Weiterhin ungeschlagen, doch das derzeitige Sechs-Punkte-Polster des MSV Duisburg auf die Konkurrenz könnte nach dem Remis zumindest leicht schrumpfen. So würde der 1. FC Saarbrücken mit einem Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg etwas näher an den Tabellenführer heranrücken.

Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen: Mit dieser Bilanz festigte Energie Cottbus zuletzt seinen Platz unter den Top drei. Gegen Alemannia Aachen werden die Lausitzer nachlegen wollen. Vor allem, da die Kaiserstädter offenbar noch nicht in der Lage sind, ihr komplettes Leistungsvermögen zuverlässig abzurufen. In der Konferenz zuvor im Einsatz sind der schwächelnde Tabellenletzte 1. FC Schweinfurt, der gegen den SC Verl auf einen Befreiungsschlag hofft. Ebenso der FC Ingolstadt im Duell mit dem SSV Ulm. Rot-Weiss Essen wird am Sonntag gegen den FC Erzgebirge Aue oben dranbleiben wollen.

_____

Harenbrock antwortet auf zwei Duisburger Führungen

Gestern, 19:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
2
2

Sussek brachte die Zebras hier in Führung.
Sussek brachte die Zebras hier in Führung. – Foto: Imago Images

Nach Spielende wurde seitens des MSV der Eindruck deutlich, dass man sich mehr als den einen Punkt gegen Hansa Rostock erhofft hatte. Die Duisburger zeigten sich gewohnt aktiv und hatten mehr vom Spiel, gingen auch zwei Mal in Führung, doch die Kogge konnte in Person von Cedric Harenbrock zwei Mal passend reagieren und entführt somit einen Punkt aus der Stahlstadt.

MSV Duisburg – F.C. Hansa Rostock 2:2
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (74. Mert Göckan), Alexander Hahn, Can Coskun, Jesse Tugbenyo (61. Steffen Meuer), Rasim Bulic, Conor Noß (61. Jan-Simon Symalla), Christian Viet (88. Tim Heike), Patrick Sussek, Thilo Töpken (74. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch
F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Jan Mejdr, Florian Carstens, Viktor Bergh, Franz Pfanne, Cedric Harenbrock (90. Emil Holten), Marco Schuster, Benno Dietze (90. Jonas Dirkner), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi (69. Andreas Voglsammer), Maximilian Krauß (46. Tim Krohn) - Trainer: Daniel Brinkmann
Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) - Zuschauer: 27207
Tore: 1:0 Patrick Sussek (32.), 1:1 Cedric Harenbrock (45.+1), 2:1 Tobias Fleckstein (71.), 2:2 Cedric Harenbrock (76.)

_____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück

Heute, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
1
0

_____

Liveticker: FC Ingolstadt - SSV Ulm

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
1
0

_____

Liveticker: Viktoria Köln - TSV Havelse

Heute, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
1
0

_____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg- 1. FC Saarbrücken

Heute, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
0
1

_____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - SC Verl

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SC Verl
SC VerlSC Verl
0
0

_____

Liveticker: FC Energie Cottbus - Alemannia Aachen

Heute, 16:30 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
16:30live

_____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen

Morgen, 13:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
13:30live

_____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

Morgen, 16:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

_____

Liveticker: TSG 1899 Hoffenheim II - VfB Stuttgart II

Morgen, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
19:30live

_____

So geht es weiter

11. Spieltag
17.10.25 FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim
18.10.25 1. FC Saarbrücken - SC Verl
18.10.25 VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt 05
18.10.25 VfL Osnabrück - TSG 1899 Hoffenheim II
18.10.25 F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden
18.10.25 Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04
18.10.25 Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln
19.10.25 SSV Ulm 1846 Fußball - FC Energie Cottbus
19.10.25 TSV 1860 München - MSV Duisburg
19.10.25 TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg

_____

