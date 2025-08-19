 2025-08-14T11:39:53.462Z

Aufreger der Woche
Nahm das Pokal-Wochenende trotz Hubschrauber-Falschmeldung mit Humor: Etienne Portmann (Zweiter von rechts), der sich wegen eines Trauzeugen-Einsatzes früher vom Platz nehmen ließ.
Rückblick zur verrückten Heli-Falschmeldung um Etienne Portmann

Vor einem Jahr verbreitete sich rasend schnell, dass der Spieler vom TSV Schott Mainz nach der Auswechslung im DFB-Pokal mit dem Helikopter weggeflogen sei +++ Rückblick anlässlich der ersten Runde im DFB-Pokal

Mainz. Diesen Tag werden alle Beteiligten nicht mehr vergessen. 17. August 2024, erste DFB-Pokal-Runde, TSV Schott Mainz gegen Greuther Fürth. Nach genau einer Stunde wird Etienne Portmann ausgewechselt, um als Trauzeuge zur Hochzeit seines besten Freundes Domenic Zaccardi zu düsen.

„Sofort vom Platz in die Kabine Richtung Hubschrauber“, scherzte der Kommentator in der „Sky“-Konferenz. Und trat damit ungewollt eine Lawine los. Wie die Nachwehen dazu aussahen, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Etienne Portmann und der Hubschrauber - eine Geschichte, die bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Und wofür sogar eigene Bilder kreiert wurden.
Torben SchröderAutor