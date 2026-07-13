Rückblick & Zukunftspläne

Unsere Erste und Zwoade erlebten in der vergangenen Saison ein echtes Herzschlagfinale. Während unsere erste Mannschaft denkbar knapp und mit nur einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz „nur“ Dritter wurde, krönte sich unsere Zwoade am letzten Spieltag zum Meister der B-Klasse. Der Aufstieg konnte bereits zwei Wochen zuvor in Ampermoching perfekt gemacht werden und war der verdiente Lohn für eine durchweg erfolgreiche Saison, in der sich die Mannschaft ausschließlich auf den Spitzenplätzen der Tabelle bewegte.

Auch unsere Dritte spielte eine erfolgreiche Saison und schloss diese als Sechster in der oberen Tabellenhälfte ab.

Mit Blick auf die kommende Spielzeit dürfen wir – im Vergleich zur letzten Ausgabe (April 2026) – einige Neuigkeiten verkünden:

Timur Deveci, Chef- und Meistertrainer der zweiten Mannschaft, übernimmt künftig die sportliche Leitung der zweiten und dritten Mannschaft von Sebastian Bauer.

Sebba bekam letzte Woche sein verdientes Abschiedsspiel mit vielen aktuellen und ehemaligen Weggefährten. Er bleibt dem Verein weiterhin im Hintergrund erhalten.

Lieber Sebba, an dieser Stelle nochmals vielen Dank für dein Wirken auf und neben dem Platz, und wie du diesen Verein über Jahre positiv geprägt hast.

Timur bleibt weiterhin Teil des Trainerteams der neuen A-Klassen-Mannschaft um Thomas Maier und Vincent „Wagi“ Wagatha, die als Spielertrainer fungieren und damit noch mehr Verantwortung übernehmen. Auf die Herausforderungen in der höheren Liga freuen sich Trainer und Spieler gleichermaßen. Ziel ist es, die Mannschaft in der A-Klasse zu etablieren.

Nach dem Abschied von Marco Karelly mussten zudem die Trainerposten der dritten Mannschaft neu besetzt werden: Spieler-Urgestein Martin „Korni“ Kornprobst, der in der vergangenen Saison noch als Führungsspieler auf dem Platz stand und bereits vor einigen Jahren mit der Zwoaden den Aufstieg feiern durfte, übernimmt ab sofort den Posten des Cheftrainers. Unterstützt wird er von Lukas Schneider sowie Levent Duran, der neu zum Trainerteam stößt und bereits vor einigen Jahren als Spieler für den TSV aktiv war.

Das Ziel der neuen Trainerkonstellation ist es, den letztjährigen Tabellenplatz mindestens zu bestätigen oder im besten Fall sogar zu verbessern.

Teil dieses Vorhabens werden auch einige talentierte Jugendspieler sein, die neu in den Herrenbereich aufrücken und die Indersdorfer DNA – größtenteils auf einheimische Spieler und den eigenen Nachwuchs zu setzen – weitertragen.

Unsere sportlichen Leiter Timur Deveci und Christian Rütsch werden dabei genau hinschauen, wer sich für höhere Aufgaben empfehlen kann.

Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, bleibt Christian Rütsch sportlicher Leiter der ersten Mannschaft.

Als Cheftrainer geht Stefan Schmidl in seine fünfte komplette Saison, während Marcel Truntschka als neuer Spielertrainer das Trainerteam ergänzt. Marcel hat sich in den vergangenen Jahren sowohl auf als auch neben dem Platz als absoluter Leistungsträger und Führungsspieler erwiesen.

Nachdem unsere Erste in der vergangenen Saison denkbar knapp an der Aufstiegsrelegation gescheitert ist, möchte sich die Mannschaft auch in der kommenden Spielzeit wieder in den vorderen Tabellenregionen etablieren.

Dafür konnte der Kader weitgehend zusammengehalten werden. Auch hier liegt das Hauptaugenmerk auf der Weiterentwicklung und Integration junger, talentierter Spieler aus den eigenen Reihen.

Für die ambitionierten Ziele aller Herrenmannschaften muss der konditionelle und fußballerische Grundstein in der Vorbereitung gelegt werden. Diese startet für die Erste am 14. Juli, während Zwoade und Dritte eine Woche später in die Vorbereitung einsteigen. Folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal (@tsv_indersdorf), um keine Neuigkeiten sowie den Vorbereitungsfahrplan zu verpassen.

Sportliche Grüße

Abteilung Fußball TSV Indersdorf