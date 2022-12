Rückblick: Stader Durchmarsch geht weiter 2. Kreisklasse: VfL gewinnt alle Spiele - Platz zwei hart umkämpft - Süleyman Aksoy führt bei den Torjägern

Die Stader sind nicht mehr aufzuhalten, das sollte klar sein. Einen Vorsprung von 11 Zählern zum Zweiten aus Himmelpforten hat sich die Elf von Trainer Heiko Heinsohn aufgebaut. Torjäger Corvin Schumann war nur acht Spiele dabei und traf 15 Mal. Mal sehen, was da in der zweiten Saisonhälfte noch geht. Hinter dem VfL liegen zwischen Platz 2 und 6 gerade mal drei Punkte. Der Kampf um den zweiten Aufstiegsrang wird spannend. Einen guten Lauf hatte hier der TuSV Bützfleth II in den letzten Wochen. Zusammen mit dem MTV Himmelpforten II, FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II, TuS Harsefeld III und SSV Hagen II wird es ein Hauen und Stechen geben. Das Tabellenmittelfeld besteht lediglich aus dem FC Oste/Oldendorf III. Nach oben geht nichts, nach unten erst recht nicht. Ein gutes Polster nach unten hat sich der TSV Eintracht Immenbeck III erarbeitet. Da sollte ebenfalls nichts mehr passieren. Den Abstieg werden die letzten vier Teams unter sich ausmachen. Der TuS Eiche Bargstedt II scheint hier den besten Eindruck zu hinterlassen, sammelte allerdings auch erst sieben Punkte. Das sind nur drei mehr als Schlusslicht FC Mulsum/Kutenholz III. Die Sorgenkinder der 2. Kreisklasse sind der ehemals große VfL Horneburg und der VfL Fredenbeck. Beide kassierten bereits heftige Niederlagen, Horneburg trat zweimal nicht an oder lief mit einem kleinen Spielerrest auf. Ob beim Traditionsclub die Saison zu Ende gespielt wird, ist fraglich. Beim VfL Fredenbeck führt Christian Hink nach dem Rücktritt von Coach Olaf Madsen das Team als Spielertrainer bis zum Ende der Spielzeit. Toptorjäger der 2. Kreisklasse, noch vor Corvin Schumann, ist Bützfleths Süleyman Aksoy mit 17 Treffern. Zuletzt gelangen ihm beim 8:2 gegen Bargstedt sieben Tore.