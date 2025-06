Rückblick Saison 2024/2025

Die dritte Mannschaft hat auch die nächste Saison in der B-Klasse erfolgreich gemeistert. Personell wurde das Trainerteam umgestaltet und seit Sommer 2024 unterstützte Klaus Schneider den langjährigen Verantwortlichen Michael Goetz. Nach einem holprigen Start in die Saison, konnte die Goetz/Schneider Elf einige Punkte bis zur Winterpause sammeln und in der Hinrundentabelle mit einem souveränen siebten Platz optimistisch in Richtung Saisonziel Klassenverbleib schauen. Nach der Winterpause tat sich unsere 3. Mannschaft jedoch sehr schwer und musste im Jahr 2025 bis Mitte April warten, bis man im Derby gegen Oberweier mal wieder einen „Dreier“ einfahren konnte. Daraufhin gelangen noch zwei weitere Heimsiege und schlussendlich beendete die dritte Mannschaft die Saison auf dem 11. Tabellenplatz mit insgesamt 36 Punkten (und damit 17 Punkte vor dem Abstiegsplatz, der letztlich aber irrelevant aufgrund des Rückzugs des TV Mörsch war). Dabei gelang unserer „Dritten“ die Besonderheit, dass kein einziges Spiel remis endete. Bei 30 Saisonspielen gelangen 12 Siege und man musste 18 Niederlagen einstecken. Punkteteilungen schmeckten der Mannschaft um Kapitän Florian Pallmann in der absolvierten Runde definitiv nicht. Das Fazit der Saison ist jedoch trotzdem, dass auch der FVE Probleme hat, jeden Sonntag 3 Mannschaften mit ausreichend Spielern zu bestücken, so musste die 3. Mannschaft zwei Spiele aufgrund Spielermangels vorzeitig abschenken und absagen. Hier bleibt zu hoffen, dass dies in der nächsten Saison besser wird und vor allem die Verletztenquote deutlich geringer ausfällt.

Die zweite Mannschaft stand vor der nächsten schwierigen Saison und nach nur einem Punkt aus 3 Spielen gab das Trainerduo Sven Bohnenberger und Sandro Kleiner seinen Rücktritt bekannt. Für ein Spiel übernahmen 1. Mannschaftstrainer Marius Mößner und der sportliche Leiter Marius Rieger die Geschicke der Mannschaft, bevor mit Mario Kaufmann und Christian Kastner die neuen Trainer gefunden werden konnten. Die Leistungen der Mannschaft stabilisierten sich, jedoch war das fehlende Glück ein stets treuer Begleiter in der Saison. Alleine sieben Spiele wurden in der Nachspielzeit entschieden, die Bilanz dabei 5 zu 2 für den Gegner und damit gegen unsere „Zweite“. Dazu kamen viele unglückliche Ergebnisse trotz guter Leistungen, bei denen man oft auch an sich selbst und der gegnerischen Hintermannschaft verzweifelte. Zur Winterpause stand man dann einen Tabellenplatz (13.) vor dem Strich mit 17 Punkten aus 15 Spielen und punktgleich mit der Reserve des TSV Reichenbach. Zur Winterpause hin gab dann Mario Kaufmann aus privaten Gründen seinen Rücktritt vom Traineramt bekannt. Christian Kastner übernahm somit allein. Die Rückrunde verlief ähnlich wie die Hinrunde und man wechselte gute und schlechte Leistungen ab und sobald man dachte die Leistungen stabilisieren sich etwas, schlug das Pech wieder zu und die Mannschaft wurde hart getroffen. Man gab viele Spiele leichtfertig aus der Hand und somit konzentrierte sich alles auf den letzten Spieltag. Die Mannschaft hatte es in der eigenen Hand und wäre mit einem Sieg sicher in der Klasse verblieben. Jedoch konnte man gegen das starke Rüppurr eine starke erste Halbzeit nicht belohnen und verlor am Ende mit 4:2. Doch Fortuna war dieses Mal auf der Seite des FVEs. Durch die Niederlage des FC Südstern in Neuburgweier, reichte auch die Niederlage für den 13. Tabellenplatz und wie nach der Hinrunde reichte das bessere Torverhältnis für den Klassenerhalt. Mit 32 Punkten und viel Dusel hinten raus, konnte die zweite Mannschaft noch das Saisonziel erreichen.