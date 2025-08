Rückblick Kreisklassen: Im Osten 7 punktgleiche Teams vorn

Anders die Stimmungslage bei Gästespielertrainer Donald Jakob: "Wir sind sehr zufrieden mit dem 4:1-Auswärtssieg bei Inter Bergsteig II. Gerade in den ersten 20 Minuten hatte der Gegner eine starke Phase und ist mutig aufgetreten – da haben wir ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Danach haben wir uns gesteigert und bis zur Pause verdient 3:0 geführt. In der zweiten Halbzeit konnten wir das Tempo nicht mehr ganz so hoch halten, auch weil wir verletzungsbedingt auf drei Spieler verzichten mussten und ersatzgeschwächt angereist sind. Umso mehr freut mich, wie die Mannschaft das gemeinsam aufgefangen hat. Respekt auch an Inter Bergsteig II – sie haben bis zum Schluss alles reingeworfen und sich das Tor absolut verdient. Unterm Strich war es ein faires Spiel mit einem verdienten Sieger, aber auch einem sehr engagierten Gegner."

"Leider konnten wir zwei gute Möglichkeiten in der Anfangsphase nicht nutzen. Durch zu viele Fehler in den eigenen Reihen, machten wir das Toreschießen für die Gäste zu leicht und so mussten wir mit einem 0:3-Rückstand in die Pause. Da war diese Partie für uns schon gelaufen", so das Resümee von Bergsteig-Coach Andreas Wächter.

Dass ein Derby zumeist wenig spielerische Highlights bringt, ist nichts Neues. So lieferten sich auch die Nachbarn aus Neustadt und Altenstadt einen für ein solches Duell typischen, verbissenen Fight. Obwohl der Gastgeber zur Pause 1:0 führte - Patrick Michl verwandelte einen an ihm selbst verwirkten Strafstoß - hatten die Gäste bis dahin die besseren Möglichkeiten. So trafen sie den Innenpfosten, hatten das Visier schlecht eingestellt oder der Neustädter Goalie Paul Neupert stand einem Torerfolg im Weg. In einer hektischeren zweiten Hälfte legte die DJK durch Bene Meier ein 2:0 vor, ehe der wieselflinke Ansalem Ogbonnaya den SVA wieder ins Spiel zurückbrachte. Nun drängte die Häffner-Elf, leistete sich aber eine sinnlose Zeitstrafe, die Neustadt unter gütiger Mithilfe des Gästeschlussmanns eiskalt mit dem scheinbar vorentscheidenden 3:1 bestrafte. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen einem DJK- Innenverteidiger und seinem Keeper gelang dem Gast dann aber das 2:3 per direkt verwandeltem Freistoß von Fabian Zaus, ja in der Nachspielzeit schien sogar der Ausgleich gefallen zu sein. Doch erkannte Schiedsrichter Stich den Kopfballtreffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht an, was heftige Proteste der Altenstädter zur Folge hatte. Am Ende blieb es beim knappen Heimsieg für die Gelb-Schwarzen.

"Mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden - wir haben das Derby gewonnen. Mit der Leistung nur eingeschränkt, da ist noch Luft nach oben. Hinter uns liegen 92 intensive und umkämpfte Minuten mit vielen Aufs und Abs, wobei wir halt unsere Chancen besser genutzt haben, als die Altenstädter. Zum Teil haben wir die Kugel wirklich gut laufen lassen, andererseits haben wir einige gute Umschaltmomente und daraus entstehende Kontermöglichkeiten zu fahrlässig liegen gelassen, weil der finale Pass einfach zu ungenau kam. Wichtig war, dass wir nach der Pause die Unterzahl schadlos überstanden haben und dass sich die Altenstädter, als sie auf das 2:2 drängten, durch eine unnötige Zeitstrafe ihres Spielführers selbst schwächten und wir daraufhin auf 3:1 davonzogen", so DJK-Spielertrainer Enrico Köllner unmittelbar nach dem Schlußpfiff.

Gästetrainer Marvin Häffner war nach Spielschluß kaum zu beruhigen: "Ich bin wirklich keiner, der die Schuld beim Schiedsrichter sucht. Aber für das heute, dafür finde ich keine Worte! Völlig verständlich, dass in einem Derby die Emotionen hochkochen und die Euphorie steigt, völlig normal. Aber wenn ein Spieler mit beiden Beinen gestreckt in den Gegenspieler springt, dann grenzt das für mich schon an Körperverletzung und muss einfach eine Rote Karte nach sich ziehen und nicht nur eine Zeitstrafe. Dann machen wir in der letzten Sekunde den Ausgleich, der aber wegen Abseits nicht anerkannt wurde vom Schiedsrichter, obwohl zwei Neustädter hintendrin stehen - was in einem Video ganz klar zu sehen ist. Für uns gilt nun, den Mund abzuwischen und den Fokus auf unser Heimspiel am kommenden Wochenende zu legen. Glückwunsch nach Neustadt zum 3:2-Erfolg".

Tore: 1:0 Patrick Michl (20.), 2:0 Benedikt Meier (59.), 2:1 Ansalem Ogbonnaya (66.), 3:1 Nico Arnold (81./Eigentor), 3:2 Fabian Zaus (88.) - Schiedsrichter: Robert Stich - Zuschauer: 153 - Zeitstrafen für Tarik Köck (45./Neustadt) und Vehbi Zogaj (74./Altenstadt), Gelb-Rot für Paul Pitschmann (87./Neustadt).