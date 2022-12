Rückblick: Hagen und Cranz-Estebrügge dominieren 4. Kreisklasse: Schwinges Warten auf den Sieg - Nils Barrasch führt bei den Torjägern

Lediglich 10 Teams gingen in der 4. Kreisklasse an den Start der Saison 2022/23. Mit dem Schwinger SC II und der SG Lühe III sind auch zwei neu gemeldete Mannschaften dabei, die sich am Tabellenende wiederfinden. Aller Anfang ist eben schwer.

Der SSV Hagen III hat sich zu einer Art Übermannschaft entwickelt, gewann bislang alle Spiele. Lediglich der ASC Cranz-Estebrügge III konnte der Elf von Dennis Eylmann folgen, verlor allerdings das Topduell mit 1:3. Die beste Offensive stellen aber die Altländer. Das liegt vor allem an Nils Barrasch, der allein 17 der 49 Tore des ASC erzielte und auch an der Spitze der Torschützenliste liegt. Mit Malte Stolz (12) folgt hier ein Hagener auf Rang zwei. Die Verfolger SV Agathenburg/Dollern II, TSV Eintracht Immenbeck IV und TuS Jork II liegen schon weit hinter dem Spitzenduo, werden Probleme bekommen, noch in den Aufstiegskampf einzugreifen. Die untere Hälfte der Tabelle beginnt beim FC Wischhafen/Dornbusch III auf Platz 6. Abstiegskampf gibt es logischerweise nicht. Aber die Teams kämpfen gegen den Titel „Schlechteste Herrenfußballmannschaft im Landkreis Stade“. Hinter den Kehdingern sind das noch der TSV Großenwörden III, die SG Freiburg/Oederquart II, SG Lühe III und der Schwinger SC II, der bei bislang einen Zähler die besten Karten auf den Titel hat. Großes Manko des SSC - es werden zu wenig Tore erzielt. Drei Treffer in neun Partien!