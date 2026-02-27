Rückblick: Eine Vorrunde voller Up and Down

SC Winterthur United hat die Vorrunde 2025 in der 3. Liga mit 9 Punkten und Platz 10 in der Tabelle abgeschlossen, eine Saison, die mit starken Wendungen und harten Lektionen geprägt war. In der Liga lieferte das Team eine ausgewogene Mischung aus Triumphen und Rückschlägen.
Die Liga-Saison begann mit Herausforderungen. Schon der erste Auswärtsspiel endete mit einer knappen 2:3-Niederlage beim FC Räterschen.
Zu Hause gegen FC Glattfelden schien alles perfekt: Eine 3:0-Führung wurde jedoch in der zweiten Halbzeit durch fehlende Disziplin verspielt, was zu einer bitteren 4:6-Pleite führte. Der Tabellenführer FC Kloten dominierte dann klar mit 7:0, ein Spiel, das zum Vergessen war. Auch beim FC Rafzerfeld ging es 1:2 verloren, trotz früher Führung und einem verpassten Elfmeter.
Der erste Meisterschaftssieg kam 3:2 gegen SC Veltheim 2. Besonders spektakulär war das 7:3 zu Hause gegen FC Dübendorf 2. Nach einem Rückstand die Offensive entfesselte.
Remis gab es 2:2 beim FC Töss und ein 2:2 gegen FC Seuzach 2. Auch ein 1:1-Abschluss gegen FC Bassersdorf 2.
Im Cup lief es spannender: Der Auftakt im Stadtderby gegen FC Oberwinterthur endete 2:2, bevor Winti-United im Elfmeterschiessen mit 10:9 siegte. Klarer 5:0-Auswärtssieg beim FC Fehraltorf, turbulentes 4:3 gegen FC Hellas ins Achtelfinale. Dort jagte man gegen FC Wiesendangen von 0:2 auf 2:2, scheiterte aber knapp im Penalty mit 6:7.
Insgesamt eine Vorrunde, die Rückgrat und Potenzial offenlegte.
Die Vorbereitungen auf die Rückrunde laufen, das Team hat mit dem Training begonnen und Winti-United muss sich jetzt ins Zeug legen in den Vorbereitungen, denn geschenkt wird nichts. Mit ein paar Transfers und dem stabilen Kern der Mannschaft haben wir eine Grundlage geschaffen, auf der wir aufbauen können.
Besonders erfreulich ist die Verstärkung durch den neuen Trainer Gürkan Izmirlioglu in der 1. Mannschaft, der mit seinem Know-how als Fussballer neue Impulse setzen kann. Neben ihm bleiben Samet Kilic und Fahri Yüksel als Trainer weiterhin an Bord und sorgen für Kontinuität. So rücken wir hochmotiviert und zuversichtlich in die Rückrunde 2026.