Rückblick: Eine Vorrunde voller Up and Down

SC Winterthur United hat die Vorrunde 2025 in der 3. Liga mit 9 Punkten und Platz 10 in der Tabelle abgeschlossen, eine Saison, die mit starken Wendungen und harten Lektionen geprägt war. In der Liga lieferte das Team eine ausgewogene Mischung aus Triumphen und Rückschlägen.

Die Liga-Saison begann mit Herausforderungen. Schon der erste Auswärtsspiel endete mit einer knappen 2:3-Niederlage beim FC Räterschen. Zu Hause gegen FC Glattfelden schien alles perfekt: Eine 3:0-Führung wurde jedoch in der zweiten Halbzeit durch fehlende Disziplin verspielt, was zu einer bitteren 4:6-Pleite führte. Der Tabellenführer FC Kloten dominierte dann klar mit 7:0, ein Spiel, das zum Vergessen war. Auch beim FC Rafzerfeld ging es 1:2 verloren, trotz früher Führung und einem verpassten Elfmeter.

Der erste Meisterschaftssieg kam 3:2 gegen SC Veltheim 2. Besonders spektakulär war das 7:3 zu Hause gegen FC Dübendorf 2. Nach einem Rückstand die Offensive entfesselte. Remis gab es 2:2 beim FC Töss und ein 2:2 gegen FC Seuzach 2. Auch ein 1:1-Abschluss gegen FC Bassersdorf 2.