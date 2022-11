Rückblick des SV Prackenbach im Jahr 2022

Zu Beginn des Jahres 2022 kämpfte der SV Prackenbach noch um den Klassenerhalt der Kreisliga-Straubing. Leider musste man den bitteren Gang in die Kreisklasse-Regen.

Es war ein unglücklicher Start in die neue Saison des SV Prackenbach, den nach sechs Spieltagen hatte man nur zwei Siege mit sechs Punkten auf dem Konto und man steckte in der Tabelle auf dem hinteren Drittel fest. Auch durch einigen angeschlagen und Verletzen Spieler, musste man sich dann durchziehen, dies mitzurechnen ist beim schwachen Fehlstart. Es kamen dann Spieler zurück und dann verzeichnete man Erfolge. Bis dann in Folge eine Kehrtwende geschehen ist und man aus drei Spielen gegen Spvgg Kirchdorf, SV Arnbruck, TSV Frauenau sieben Punkte erreichte, konnte man sich weitere Plätze herausarbeiten. In den letzten vier Spielen, gegen die Reserve der Spvgg Ruhmannsfelden, SV Bischofsmais, 1.FC Viechtach, SV Habischried hatte man noch vor der Winterpause Stolze sieben Zähler aufgestockt.

Neues Ziel wurde ausgegeben: Tabellenplatz vier zum Saisonende:

Für den oberen Plätze ist der Zug schon lange abgefahren und nach hinten wird keine Gefahr mehr bestehen. Man hat jetzt 24 Punkte auf dem Konto und 5 Punkte Zähler beträgt der Rückstand auf dem vierten Tabellenplatz. Das ist noch drinnen, den man hat tritt gegen die Spvgg Kirchdorf, Spvgg Ruhmannsfelden 2, SV Arnbruck auf, die Schlüsselspiele davon sind. Pflichtsiege werden gegen die Spvgg Patersdorf, TSV Bodenmais, SG Innernzell/Schöfweg, TSV Frauenau, SV March erwartet. Bei der SG Gotteszell/Teisnach sollte man nicht verlieren und beim SV Lalling ist alles möglich.

Vorbereitung: