Rückblick des Jahres 2022 - SVH - Teil 3 mit Kevin Steiner

Beginnend mit der zweiten Mannschaft muss ich sagen, dass wir sehr gute erfolgreiche Tage hatten aber auch Tage an denen gar nichts geklappt hatte. Dennoch würde ich sagen, dass ich vieles positiv aus der ersten Hälfte ziehen möchte, wie beispielsweise das Team an sich, welches wirklich immer näher zusammen wächst und trotz der vielen verschiedenen Spieler immer besser miteinander harmonieren. Fazit: Berg- und Talfahrt mit Potential für mehr!

Zur ersten Mannschaft ist zu sagen, dass wir hier einige Punkte mehr als kläglich verschenkt haben. Nicht den 100% Willen an den Tagen legen konnten, um sicher geglaubte Spiele sicher in den Hafen zu bringen. Dennoch möchte ich gleichzeitig ein Riesen Lob für den tollen Endspurt aussprechen. Die letzten 4 Spiele hat sich die Mannschaft nochmal gefangen und das in einem sehr schwierigen Moment und Phase der Saison! Chapeau! Zu dem möchte ich hier ergänzend sagen, dass der Verein an sich einen tollen Schritt nach vorne macht und da gehört jeder neben wie auf dem Platz dazu!

Fazit: Stark begonnen, letzte Konsequenz zeitweise vermissen lassen und im richtigen Moment mit 100% Wille an die Spitze gekämpft! Wenn wir die Leistung der letzten Spiele beibehalten können, bin ich auf die Tabelle am letzten Spieltag gespannt 💙🤍