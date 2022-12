Rückblick des Jahres 2022 - SVH - Teil 2 mit Martin Bosch

1. Mannschaft

Vor ein paar Wochen sah es noch nicht so aus, als würden wir mit drei Punkten Vorsprung als Tabellenführer in die Winterpause gehen.

Ich bin mit der Leistung der 1. Mannschaft im letzten Abschnitt der Vorrunde sehr zufrieden.

Wir haben es uns in der Vorrunde oft selber schwer gemacht und der letzte Wille das Spiel zu gewinnen oder sogar die Führung zu halten hat einfach gefehlt.

Aber nichtsdestotrotz stehen wir am Ende durch eine positive Serie und den stolpernden Mitfavoriten auf dem ersten Platz über die Winterpause.

Wichtig wird es jetzt sein, dass wir mit voller Energie und guter Beteiligung in die Vorbereitung und ins Trainingslager gehen.

Wir sind 2015 in der Bezirksliga mit 9 Punkten Vorsprung als Tabellenführer in die Winterpause gestartet und am Ende hat es nicht gereicht, weil wir alle dachten, dass es ein Selbstläufer wird.