Rückblick des Jahres 2022 - SVH - Teil 1 mit Andreas Staiger

Die erste Mannschaft vom

SV Haisterkirch geht mit 32 Punkten und als Tabellenführer in die Winterpause.

Die zweite Mannschaft beendete die Saison 2022 auf Platz 7 mit 17 Punkten.

Wir haben die Verantwortlichen der Abteilung Fussball gefragt, wie Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind und wo Sie Verbesserungspotential sehen.

1. Mannschaft:

Stehen verdient da oben und wir sind im Großen und Ganzen zufrieden. Es könnten noch 3–6 Punkte mehr auf unserem Punktekonto stehen. Mit der Trainingsbeteiligung sind wir ebenfalls zufrieden. Es ist immer schwierig, aus so vielen neuen Gesichtern eine Mannschaft zu formen. Wir hatten in der Defensive unsere Probleme, die wir aber von Spiel zu Spiel besser in den Griff bekommen haben.