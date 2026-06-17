Rückblick auf eine bemerkenswerte Saison

Bis ganz zum Schluss liefert sich Bissen und Differdingen einen Kampf um die Meisterkrone – Foto: paul@lsn.sarl

2) FC Differdingen 03 — Pokalsieg und enger Punktestand an der Spitze lassen die Saison eigentlich erfolgreich erscheinen, das verlorene Meisterschaftsfinale und ein von Außen wenig nachvollziehbarer Trainerwechsel waren Schattenseiten.

1) Atert Bissen — Sensationeller Durchmarsch: als erster Aufsteiger seit 1956 die Meisterschaft gewonnen, mit starker Defensive und sehr vielen Toren. Die Heimauftritte wurden zur Basis des Erfolgs.

4) FC UNA Strassen — Solide Spielweise: offensive Momente kombiniert mit defensiver Ordnung führten zu einem guten 4.Platz, der aufgrund zwischenzeitlicher Unruhe aber noch besser hätte ausfallen können.

3) US Mondorf — Überraschender Dritter: sportliche Stabilität und Kontinuität und lange Serien sicherten Platz 3 und damit das beste Saisonergebnis aller Zeiten und die erste Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb

5) F91 Düdelingen — Alte Stärke, neuer Anlauf: traditionell gefährlich in der Offensive, sammelte wieder viele Punkte, blieb im Rennen um europäischen Plätze, die man aber am Ende verpasste.

6) Jeunesse Esch — Gemischte Saison: historische Größe, aber ohne konstanten Höhenflug — trotzdem mit einer jungen Mannschaft ein guter Platz im oberen Mittelfeld, das aber lediglich „the best of the rest“ bedeutet.

7) Racing FC Union Luxemburg — Unbeständige Form, am Ende aber genügend Qualität für einen ruhigen Mittelfeldrang, nachdem es zunächst nicht gut aussah.

8) Käerjeng '97 — Kampf und Einsatz: punktete phasenweise stark, hatte aber auch Formtiefs, die Platzierungen kosteten, insgesamt eine gute Saison des Aufsteigers.

9) US Hostert — Harte Saison: kämpferisch, mit einigen Achtungserfolgen, landete aber in der unteren Tabellenhälfte.

10) Victoria Rosport — Unaufgeregte Saison: defensiv solide, offensiv teils aber zu schwach, doch das Ziel Ligaerhalt wurde ebenso erreicht wie das erste Pokalfinale seit 2008.

11) FC Progrès Niederkorn — Schwankende Ergebnisse: phasenweise stark, insgesamt aber nur knapp über dem Abstiegskampf und damit weiter hinter den eigenen Erwartungen.

12) Swift Hesperingen — zu inkonstant: einzelne Glanzlichter, aber zu viele Unentschieden und Niederlagen für höhere Ambitionen, Nachwirkungen der Nach-Becca-Ära.

13) Jeunesse Canach — Abstiegskampf wurde lange über dem Strich geführt, kannte aber ein bitteres Ende nach verlorenem Relegationsspiel.

14) Mamer 32 — Schwierige Rückkehr: nach der Rückkehr in die Liga litt das Team unter langen schlechten Serien und musste den Gang nach unten nach verlorener Relegation antreten.

15) Union Titus Petingen — Abstieg: eine früh erkennbar schwere Saison mit zu vielen Niederlagen; der Abstieg in die Ehrenpromotion war trotz Schlussspurt nicht zu vermeiden.

16) FC Rodange 91 - Bemerkenswerter Kader schaffte es nie, konstant zu bleiben. Offensiv zu schwach, defensiv zu anfällig und am Ende ein nicht unbedingt zu erwartender Abstieg.