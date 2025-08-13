Rückblick auf die Sommervorbereitung des TuS Haffen-Mehr

In den Testspielen und dem Turnier beim SV Rees zum 80 jährigen Jubiläum wurden nicht nur erfreuliche Ergebnisse erzielt, sondern auch auf verschiedenen Positionen viel ausprobiert und umgesetzt.

Besonders erfreulich: Die Neuzugänge haben sich schnell ins Team integriert und sich zum Teil bereits feste Plätze in der Startelf erkämpft.

Lindemann zufrieden

Trainer Dennis Lindemann zeigte sich mit der Vorbereitung „durchschnittlich" zufrieden. Die Fortschritte im Zusammenspiel und die Resultate stimmen optimistisch, auch wenn es zwei kleinere Wermutstropfen gab. So verlief die Trainingswoche und die ersten Testeinheiten nach einer kurzen Pause, aufgrund einer Festlichkeit im Ort etwas schleppend und das Pokalspiel endete mit einem enttäuschenden Ergebnis, sodass man früh aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist.

Hochmotiviert in die neue Saison

Trotzdem geht das Team mit einer guten Grundlage und viel Zuversicht in die neue Saison, die bereits am morgigen Abend um 20 Uhr mit dem Eröffnungsspiel gegen den SC TuB Mussum startet.