🖤❤️ Rückblick auf die letzten sechs Personalien der Victoria

Der Rückblick auf diese letzten Vorstellungen zeigt vor allem eines: Die Victoria setzt bewusst auf eine gute Mischung. Mit Spielern wie Jasmin kommt zusätzliche Erfahrung und Vertrautheit mit dem Umfeld dazu, während Joel, Justin und Anthony für junge, hungrige und entwicklungsfähige Profile stehen. Genau diese Verbindung aus Routine, Qualität und der nötigen „Wildheit“ der Jugend soll dem neuen Team eine gesunde Balance geben.

Auch abseits des Spielfelds wurde zuletzt weiter an der Struktur gearbeitet. André Misselich verstärkt das Team als Betreuer. Mit Ronald Kruth wurde zudem das Torwarttrainerteam erweitert – ebenfalls mit einem Mann, der die Victoria seit Jahren kennt und dem Verein in verschiedenen Rollen bereits verbunden ist.

Insgesamt zeigt der Blick auf die vergangenen sechs Vorstellungen, dass der FC Victoria Pier-Schophoven nicht nur in der Breite, sondern auch gezielt an der Qualität des neuen Teams arbeitet. Unterschiedliche Profile, verschiedene Altersklassen und zusätzliche Kompetenz im Umfeld sollen mithelfen, eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft für die Saison 2026/2027 zu formen. Klar ist aber auch: Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, weitere Neuzugänge sind bereits in Vorbereitung.