Rückblick auf die Hinrunde der SG Wasser/Kollmarsreute

Mit dem Sieg im Nachholspiel am vergangenen Sonntag endete für unsere Aktiven der SG Wasser/Kollmarsreute das Pflichtspieljahr 2022. Zeit um einen Blick auf die abgelaufene Hinrunde zu werfen.

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Freiburg stand für unser Team ein Neuaufbau an. Die letzten Jahre in der höchsten Spielklasse im Bezirk hatten doch Spuren hinterlassen. Das Team kämpfte seit dem Abstieg aus der Landesliga 2017 eigentlich immer um den Ligaverbleib. Nun war dieser Kampf im Sommer vorbei. Der Neuanfang in der Kreisliga A1 wurde hier mit dem bekannten Trainer-Duo Gjun Haxhija und Sven Althauser angegangen. Den ausscheidenden Francesco Rubione ( Neuer Trainer der SG Reserve ) ersetze man hier intern durch David Grundel, so dass auch an der Seitenlinie ein Erfahrener Mann das Team anleiten kann. Im Kader gab es ein paar Veränderungen. Die Abgänge von Raul und Raffa Mangu, Catalin Aromanesi ( alle drei zum SV March ), Matthias Hofmann ( pausiert ), Mustafa Ahmadi ( SG Freiamt/Ottoschwanden ) und Carsten Braun ( pausiert ), konnte man durch ein paar Neuzugänge abfangen. Felix Heizmann kam aus Kirchzarten zur SG und etablierte sich als spiel- und kampfstarker Innenverteidiger im Team. Erfreulich ist auch die Entwicklung von Robin Brenn, der aus der Zweiten hoch in die Erste rutschte und mittlerweile 11 Saisoneinsätze absolvierte. Michael Beyai kam nach einer längeren Pause zurück zur SG. Hier hoffen wir, dass er in der Rückrunde verletzungsfrei zur Verfügung stehen wird. Das selbe gilt für Max Schropp, der ebenfalls aus der SG Reserve in die Erste ging und hier in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterließ. Einzig Manuel Dellenbach ist nach seinem Wechsel aus Gottenheim mittlerweile nicht mehr im Team, da er mit dem Wunsch zurück zu seinem Heimatverein an die SG Verantwortlichen heran trat.

Das Team erlebte in der Hinrunde ein „Auf und Ab“ in den Ergebnissen. Tolle Auftritte wie z.B. gegen die SG Weisweil, den FSV Sasbach oder vor allem gegen den Tabellenführer aus Köndringen, wechselten sich mit unnötigen Niederlagen gegen den SV Burkheim, den FC Denzlingen oder den TuS Königschaffhausen ab. Immer wenn das Team davor stand, an die Tabellenspitze heran zu rücken, setzte es eine Niederlage, so dass aktuell „nur“ der 7.Tabellenplatz zu Buche steht. Nach den vielen Jahren im Abstiegskampf ist diese Platzierung aber kein Beinbruch und in der Rückrunde ist für das Team sicherlich eine Platzierung zwischen den Plätzen 2-5 möglich. Erfreulicherweise stellt das Team um Kapitän und Torhüter Lars Lehmann die beste Defensive der Liga. Mit 16 Gegentoren in 17 Spielen ist man hier absolut im Soll. Sicherlich auch ein Verdienst des bärenstarken Philip Franz in der Defensive. Sein Weg über die SG Reserve hin zum Stammspieler in unserer Ersten ist bemerkenswert. Auch Patrick Bürkin ist in der Defensive weiterhin gesetzt und steht mit Philip für die Zukunft unserer SG. In der Offensive fehlt dem Team neben unserem Torjäger Artjom Gordijenko ( 14 Tore in 14 Spielen ) hingegen die Torgefahr. Vor allem im Spiel gegen tief stehende Spieler sieht man hier oftmals die fehlende Durchschlagskraft aus dem Mittelfeld. Die beiden Auftritte von Felix Winnewisser zum Ende der Hinrunde lässt hier hoffen, dass er hier die Planstelle auf dem Flügel besetzen kann. In Erinnerung bleibt natürlich auch die dramatische Niederlage im Viertelfinale des Bezirkspokales nach Elfmeterschießen. Sicherlich zeigte unser Team hier eine der besten Leistungen in der aktuellen Saison, jedoch schaffte man es nicht aus den vielen Torchancen, vor allem in Halbzeit eins, Kapital zu schlagen. Am Ende verlor man unglücklich in der „Elfmeter-Lotterie“. So bleibt der Traum von einem Pokalfinale für unser Team für mindestens ein Jahr unerfüllt bestehen.