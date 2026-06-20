Rückblick auf den Schiedsrichter-Kongress

Letzte Woche fand der Schiedsrichterkongress statt – Foto: R. Gruszecki

Stets ein wichtiger Tagesordnungspunkt bei der Zusammenkunft der Unparteiischen sind die neuen Regeln. Aktuell schon bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA zur Anwendung kommend, gelten diese neuen Bestimmungen in Luxemburg erst ab dem 1.Juli.

Dieses Jahr war es an der ARA Differdingen, den Kongress der FLF-Schiedsrichter ausrichten zu können, dies in der „Hall-O“ in Oberkorn und im Rahmen des hundertjährigen Bestehens der regionalen Schiedsrichtervereinigung aus Differdingen.

Schmuck, der nicht leicht abgelegt werden kann, wie z.B. Piercings, kann während Spielen anbehalten werden, muss aber so weit abgedeckt werden, dass er keine Gefahr für den Spieler selbst oder für andere darstellt.

Ein Spieler, der ausgewechselt wird, muss das Spielfeld binnen zehn Sekunden verlassen. Wird diese Frist nicht eingehalten, darf der Einwechselspieler nicht sofort auf das Feld kommen, sondern muss mindestens eine Minute und bis zur nächsten Spielunterbrechung warten.

Der Schiedsrichter kann künftig einen Vorteil auch nach einer falsch ausgeführten Spielfortsetzung anwenden, wenn der Gegner daraus keinen Vorteil zieht. Beispiel: bei falschem Einwurf kann das Spiel weiterlaufen gelassen werden, wenn der Gegner keinen Vorteil daraus zieht.

Ein verletzter Spieler, der auf dem Feld behandelt wurde und deswegen das Feld verlassen musste, darf erst eine Minute nach der Fortsetzung des Spiels wieder auf den Platz.

Eine Änderung betrifft den Schiedsrichterball, falls das Spielgerät sich zum Zeitpunkt der Unterbrechung außerhalb des Strafraums befand: Schiedsrichterball gibt es an der Stelle, wo sich der Ball bei der Unterbrechung des Spiels befunden hatte durch einen Spieler der Mannschaft, die nach Einschätzung des Schiedsrichters in Ballbesitz geblieben oder gekommen wäre, auch wenn der Ball ins Aus gegangen wäre. Außerdem wurde festgehalten, dass bei Berührung des Schiedsrichters oder einer Drittperson der Schiedsrichterball an der Stelle ausgeführt wird, an der dieser Kontakt zustande kam.

Wenn ein Verteidiger ein Foul macht, das den Gegner offensichtlich an einer Torchance gehindert hätte, der Schiedsrichter aber Vorteil laufen lässt und ein Tor erzielt wird, wird der Spieler, der Foul spielte, nicht mehr automatisch verwarnt, außer es liegt z.B. ein rücksichtsloses oder brutales Foulspiel vor.

Wenn eine Person (Spieler, die auf dem Feld sind, aber auch Ersatzspieler, ausgewechselte Spieler oder Offizielle) das Spielfeld verlässt, um gegen eine Schiedsrichterentscheidung zu protestieren, dann bekommt diese Person die rote Karte gezeigt.

Die automatische gelbe Karte für einen Spieler, der einen Elfmeter im Elfmeterschießen schießt, gibt es nicht mehr, falls der Torhüter gleichzeitig einen Regelverstoß begeht. Bei unerlaubten Täuschungen bei der Ausführung u.ä. gilt es weiter, gelb zu zeigen.

Wenn der Schiedsrichter feststellt, dass ein Team die Spielfortsetzung absichtlich verzögert, kann er einen Fünf-Sekunden-Countdown starten. Ist der Ball während diesem nicht im Spiel, wird die Spielfortsetzung an den Gegner abgetreten, dies gilt ebenso bei Einwurf, bei einem Abstoß gibt es einen Eckball.

Auf weitere Änderungen, die z.B. den VAR betreffen oder die bereits im luxemburgischen Regelwerk enthalten waren, gehen wir an dieser Stelle nicht ein.

Weiteres

In der Saison 24/25 wurden laut Alex Krueger, dem Verantwortlichen des Schiedsrichterkommission der FLF, annähernd 12.000 offizielle Spiele gepfiffen, in der Spielzeit 25/26 über 13.500.

Zuvor hatte Krueger sich bei allen Verantwortlichen im Schiedsrichterwesen, von der Talentförderung über die Regelkommission, den Verantwortlichen für die Fitnesstest, den Frauen- und Futsal-Bereich sowie bei den Personen, die die Schiedsrichter Tag für Tag organisieren und auf Spiele ansetzen, bedankt.

Das RefPal-System war ein Thema, und dabei u.a. die Feststellung, dass in Luxemburg getroffene Schiedsrichterentscheidungen in bestimmten Situationen mittlerweile viel näher am internationalen Standard liegen.

Ehrungen

250 Spiele

Adam Aknine

Ruben Chaves Fontela

Aldin Civovic

Bruno de Oliveira

Rafal Gruszecki

Mohammed Kassimo

Armin Kehonjic

Adijan Kocan

Abdelwahed Messaoud

Emidio Pacheco

Luis Pereira Morgado

Valter Rodrigues Motta

500 Spiele

Vito Apolinario

Paulo Ascencao Coelho

Gilles Becker

Mardini Lopes Duarte

David Majstorski

Kevin Mangen

Nuno Matos

Tiago Melo Martins

Daniel Moreira

David Sebastiani

Enes Skrijelj

1.000 Spiele

Emile Schmitt

2.000 Spiele

Tufo Civovic

Orlando Rodrigues

Herausragende Leistungen