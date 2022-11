Gratulation an den FC Forst II – Foto: FC Forst Homepage

Rückblick auf den letzten Vorrundenspieltag und die Hinrunde Forst II Herbstmeister! +++ Hartnäckiges Verfolgertrio +++ Spannung auch im Abstiegskampf!

Am vergangenen Sonntag wurde in der Kreisklasse B Hardt der Schlussstrich unter die Vorrunde gezogen. Für Spieler, Trainer und Verantwortliche heißt es jetzt erst einmal Winterpause und damit Durchatmen! Vielen Amateurklassenfans wird dagegen etwas fehlen, stellt doch die umstrittene Fußball-WM nicht wirklich eine Alternative dar. Den Herbstmeisterschaftstitel konnte der FC Forst II mit 32 von 39 möglichen Punkten erringen, herzlichen Glückwunsch dazu! Für Spannung im Aufstiegsrennen ist mit Beginn der Rückrunde ab dem 5. März 2023 jedoch gesorgt, sind die Verfolger FV Hambrücken II (minus 2 Punkte), TSV Langenbrücken (minus 3 Punkte) und FC Huttenheim (minus 4 Punkte) dem Tabellenführer doch dicht auf den Fersen. Auch der FV Wiesental II auf Platz 5 kann sich mit 25 Zählern und damit einem Rückstand von 7 Zählern noch durchaus leise Hoffnung machen. In einem kompakten Tabellenmittelfeld tummeln sich der TSV Rheinhausen II, der FC Karlsdorf II, der VfR Kronau II und der FC Weiher II mit 21 bis 16 Punkten. Die Rote Laterne am Tabellenende trägt die SpG Graben-Neudorf II, die mit 7 Punkten den bisher einzigen offiziell ausgewiesenen Abstiegsplatz belegt. Je nach Landesligakonstellation (zieht sich bis in die nachfolgenden Ligen durch) muss jedoch mit sogar 3, vielleicht sogar 4 Absteigern gerechnet werden. Absolute Warnstufe damit auch für die Mannschaften TuS Mingolsheim (ebenfalls 7 Punkte), TSV Wiesental II (8), SpG Stettfeld/Zeutern II (8), und auch noch den SV Philippsburg II (12), wobei sich die letztgenannte Mannschaft bereits einen gewissen Vorteil erspielt hat. FuPa dankt allen Trainern und sonstigen Vereinsverantwortlichen für deren regelmäßigen Beiträge, die es uns erst ermöglichen, über die Spielklassen im Fußballkreis Bruchsal berichten zu können. Vielen Dank für den stets netten Kontakt und interessanten Austausch und auch für das Lob! Wir wünschen allen Spielern, Trainern, Betreuern/innen und ihren Fans eine erholsame Winterpause. Auf ein Neues im Jahr 2023! Die Trainer und Verantwortlichen der Mannschaften blicken nachfolgend auf den letzten Spieltag und auch auf die Vorrunde zurück.

Im vor dem Spiel Duell Letzter gegen Drittletzter ging es entsprechend dem Tabellenstand eng zu. Eine frühe Führung der Gäste egalisierten die Wiesentaler kurz darauf, ehe Mingolsheim kurz vor der Pause zwei Treffer zur 3:1-Pausenführung nachlegte. Der TSV kam zwar in Hälfte 2 früh zum Anschlusstreffer, konnte dem Spiel aber auch trotz einer ab Minute 82 Überzahl (Gelb-Rot für einen Gästespieler), keine Wender mehr geben. Der TSV Wiesental hatte sich zum Vorrundenabschluss einen Sieg erhofft, gegen das bisherige Schlusslicht hat es dazu aber nicht gereicht und man verlor dieses wichtige Duell sogar. Wiesentals Sportlicher Leiter Michael Käpplein zur Niederlage: "Wer aufgrund Punktekonto und Tabellenplatz erwartet hatte, dass Mingolsheim mit Einbeinigen aufläuft, wurde bitter enttäuscht. Die Gäste hatten sich etwas vorgenommen und machten uns das Leben schwer. Im Gegenzug machten wir unserem Kontrahenten das Tore-Schießen zu leicht und lagen zur Halbzeit mit 1:3 hinten. Es war ein offenes Spiel mit Chancen für beide Seiten, ein Remis wäre locker drin gewesen, aber Mingolsheim hat bis zum Schluss gekämpft und die drei Punkte geholt. Schade, dass sich die Mannschaft nicht mit einem Sieg belohnen konnte. So gehen wir natürlich ziemlich enttäuscht in die Winterpause." Anstelle sich etwas Luft zu verschaffen und sich mit im Erfolgsfall, 11 Punkten um 5 vom Tabellenende abzusetzen, rangieren die Wiesentaler nun auf Platz 12, mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem Tabellenletzten. Käpplein zum Ende der Vorrunde mit folgenden Ergänzungen: "Ich hatte letzte Woche ja schon etwas ausführlicher die Situation geschildert, in der wir uns mit der Zweiten Mannschaft befinden. Wir werden die Zeit bis zum Rückrundenbeginn nutzen, um uns neu zu sortieren. Jeder muss sich Gedanken machen, wo die Reise hingeht und wie wir sie gestalten. Wir sind schwierige Zeiten gewohnt und deshalb sicher, dass wir da unten rauskommen. Ich möchte nochmals betonen, dass der Kern unserer Truppe ein geiler Haufen ist. Von Vereinsseite sind wir froh, solche Jungs zu haben und werden auch weiterhin auf sie bauen. Bei Neuigkeiten, erfahrt ihr, FuPa, davon zuerst." Zum Vorrundenende konnte der TuS Mingolsheim seinen zweiten Saisonsieg landen. Kai Schrumpf, Trainer und Vereinsvorstand in Personalunion, führt hierzu aus: „Meine Mannschaft war von Beginn an spielbestimmend, jedoch nicht mit der richtigen Durchschlagskraft. Das 1:0 resultierte aus einem Fehlpass der Wiesentaler Abwehr. Die Chance hat sich unser Stürmer dann nicht nehmen lassen. Durch diese Führung hatte ich mir erhofft, dass noch mehr Sicherheit in unser Spiel reinkommen wird. Beim 1:1 kurz danach waren wir aber wieder zu unkonzentriert und dieses Tor hat uns dann auch aus dem Konzept gebracht. So hat es 15 Minuten gedauert, bis wir wieder zu unserem Spiel gefunden haben. Das 2:1 und 3:1 kurz vor der Pause waren zwei sehr sauber herausgespielte Tore, die zu diesem Zeitpunkt auch verdient waren. In der zweiten Halbzeit haben wir leider vergessen, ein, zwei Tore nachzulegen und haben dann in der 53. Minute wieder ein vermeidbares Gegentor bekommen. Im Anschluss an das 3:2 war meiner Mannschaft die Unsicherheit, resultierend aus den Ergebnissen der letzten Wochen, anzumerken. Trotzdem hatten wir auch in dieser Phase wieder die Chance, ein, zwei Tore zu erzielen. Durch eine unnötige Gelb-Rote Karte mussten wir die letzten 10 Minuten in Unterzahl zu Ende spielen. Die Mannschaft hat aber nochmals alles reingehauen und dann letztlich verdient das 3:2 gehalten.“ Dadurch konnte der TuS die Rote Laterne an Graben-Neudorf II weiterreichen und zumindest auf den vorletzten Tabellenplatz vorrücken. Bei mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als einem Absteiger würde aber auch diese Platzierung am Ende nicht reichen. Schrumpf merkt zur Vorrunde an: „Durch das letzte Spiel der Hinrunde konnten wir noch einen Platz nach oben klettern und das Jahr positiv abschließen. Der Anschluss an die Plätze davor ist somit auch gewahrt. Die Hinrunde unter meiner Leitung war geprägt von zu vielen Spielen, in denen wir nicht die schlechtere Mannschaft waren, aber leider Woche für Woche als Verlierer vom Platz gelaufen sind. Daran müssen wir in der Rückrunde auf jeden Fall arbeiten, damit wir die benötigten Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Nun gilt es, erst einmal die Kräfte zu sammeln, bevor wir Mitte Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde starten. Ich wünsche allen Spielern, Trainern und Ehrenamtlichen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.“

Diese Begegnung fand erst gar nicht statt. Die Heimmannschaft musste mangels Spielermaterial leider absagen. Wertung damit 3:0 für den Gast aus Wiesental. Christian Klink, Spielertrainer der SpG Stettfeld/Zeutern II konkret zu den Hintergründen für die Spielabsage: „Ich hatte nur acht Spieler und davon waren drei angeschlagen. Da hat es keinen Sinn gemacht, auch noch Leute von der AH zu mobilisieren und diese gegen fitte Spieler spielen lassen. Dies wäre nicht fair gewesen und vor allem für die eingesetzten Spieler nicht wünschenswert!“ Die Spielgemeinschaft steht zum Vorrundenende auf dem 11ten und damit viertletzten Tabellenplatz, mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem Tabellenletzten. Klink ist über die bisherige Runde richtig stinkig und dies zurecht: „Rückblickend war die Vorrunde eine einzige Katastrophe, was die Trainingsbeteiligung betriff. Ein Training mit dem Partner SV Zeutern, beziehungsweise als Spielgemeinschaft hat nie stattgefunden. Die Spiele waren durchwachsen, von schlecht bis kämpferisch gut. Was das Thema Spielgemeinschaft betrifft, kann ich nur sagen, dass es nur besser werden kann. Aber leider sehe ich da wenig Zukunft. Im letzten Spiel ist keiner zu uns gestoßen, um uns zu unterstützen. Manche Spieler wurden uns zugetragen, die dann aber gar nicht kamen oder es als Zeitverschwendung angesehen haben und daheim geblieben sind. Dies entmutigt alle anderen Spieler und auch mich als Trainer! Der quasi einzige Job, den ich habe, ist es, samstags Leute per Telefon zusammenzutrommeln und so etwas macht mir persönlich keinen Spaß mehr, weil die Erwartung eine ganz andere war! Und bezüglich der Rückrunde ist alles offen …“ Kampflos fuhr der FV Wiesental seine nächsten 3 Punkte ein. FVW-Spielertrainer Marcus Sevenig hält sich damit erst gar nicht lange auf und merkt dazu knapp an: „Am letzten Spieltag konnte Stettfeld/Zeutern leider nicht antreten, daher sind wir etwas früher in die Winterpause gegangen.“ Der Zwölfer bildet als Fünfter allein das erweiterte Verfolgerfeld. 7 Punkte liegt man hinter der Spitze. Unter der Leitung von Sevenig hat man von 8 Siegen, 1 Unentschieden und 4 Niederlagen deren 4 Siege bei 2 Niederlagen geholt und sich damit Eins zu Eins entsprechend der gesamten Vorrunde bewegt. Demzufolge kann sich Wiesentals Übungsleiter mit der bisherigen Ausbeute auch einverstanden erklären: „Ich denke, dass wir mit der Hinrunde unterm Strich zufrieden sein können. Ich persönlich bin jetzt gut fünf Wochen in der Verantwortung als Trainer und es macht mir riesigen Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Jetzt werden wir uns aber zunächst einmal ausruhen und uns im Januar auf die Rückrunde vorbereiten.“

Der FC Karlsdorf II hatte zuletzt vier überzeugende Siege eingefahren und befand sich gegen den Gast aus Weiher in der Favoritenrolle. Dieser wurde man rein ergebnistechnisch zunächst auch gerecht, indem man nach 40 Minuten relativ ungefährdet mit 3:0 in Führung lag. Dank eines Hattricks von Elbaz (42., 59., 76.) kam der Aufsteiger aber tatsächlich doch noch zum 3:3-Ausgleich. Karlsdorfs Trainer Tobias Weschenfelder kommentiert das Unentschieden sachlich: „Wir haben im letzten Spiel nicht unseren besten Tag erwischt. Wir gingen mit 3:0 in Führung, was so in dieser Höhe aber irgendwie nicht verdient war. Kurz vor der Pause bekamen wir das 3:1. In der zweiten Hälfte war das Geschehen eigentlich weitestgehend ausgeglichen, auch wenn wir vorne drei, vier Topchancen haben liegenlassen. Die beiden Gegentore fielen dann nach einer Ecke, bei der die Zuordnung gar nicht gepasst hat, und nach einer Flanke, wo sowohl die Zuordnung als auch der Druck auf den Flankengeber gefehlt hatten. Unterm Strich haben wir auf den Außen die langen Bälle überhaupt nicht gut verteidigt, vorne ist einfach viel zu wenig passiert und es sind zu viele Fehler entstanden. Aus diesen Gründen glaube ich, dass wir schon verdient nur einen Punkt geholt haben, auch wenn du die Gegentore nie bekommen darfst und es kurz vor Schluss noch einen Elfmeter für uns hätte geben müssen. Naja, der Abschluss war wie die ganze Hinrunde, ziemlich zäh und unter unserem Niveau.“ Karlsdorf II galt vor der Saison als einer der Topfavoriten, hinkt diesem Anspruch als Tabellensiebter mit 12 Punkten Rückstand zur Spitze jedoch weit hinterher. So sieht es auch Weschenfelder, der kurz zurück und nach vorne blickt: „In der Winterpause versuchen wir, uns neu zu sammeln, die Dinge wieder richtig anzugehen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dann kommen auch wieder 4, 5 Langzeitverletzte zurück, dann wird auch die Personalsituation etwas entspannter. Ich denke, dass die 20 Punkte, die erreicht wurden, in keiner Weise der Qualität der Mannschaft entsprechen. Dessen sind wir uns absolut bewusst und wollen dies in der nächsten halben Runde auch unter Beweis stellen.“ Der FC Weiher hat 3 Tore Rückstand aufgeholt, da kann Trainer Oliver Dissert natürlich zufrieden sein: "Wir haben mal wieder die erste Halbzeit verschlafen. In Halbzeit Zwei stand wieder eine andere Mannschaft auf dem Platz und wollte dieses Spiel noch gewinnen, dies sah man an der Laufbereitschaft und in den Zweikämpfen. Die Mannschaft hat sich den Punkt verdient, mit dieser Leistung und nach einem 0:3 Rückstand." Nicht minder zufrieden kann Dissert selbstverständlich mit dem bisherigen Abschneiden des nachgerückten Aufsteigers sein. Platz 9 mit 10 bis 11 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone ist mal ein Zeichen. Dementsprechend der Trainer: "Ich bin mit der Vorrunde sehr zufrieden. Wir stehen als Aufsteiger auf einem einstelligen Tabellenplatz, was unser Ziel war. Die Mannschaft hat sich ihre lange Pause verdient."

Ihrem Favoritenstatus wurden die Huttenheimer gegen Graben-Neudorf II zwar gerecht, das Ergebnis fiel mit 2:1 aber denkbar knapp aus. Der FCH lag bis zur 16. Minute zwar bereits mit 2:0 in Front, konnte dann aber nicht mehr nachlegen. Nach dem Anschlusstreffer in Minute 72 wurde es nochmals spannend, aber letztlich brachte Huttenheim den Sieg nach Hause. Am Ende stand dann also doch ein 2:1-Favoritensieg. FCH-Sportvorstand Levent Özcelik stand in der Schlussphase sogar noch selbst auf dem Platz und kann damit aus allererster Hand berichten: "Wir hatten gleich zu Beginn einen guten Start und konnten durch ein Freistoßtor von Ömer Akin in der 7. Minute in Führung gehen. In der 17. Minute erzielte Delson Ndanjum dann das 2:0, was auch der Halbzeitstand war. In der zweiten Hälfte fanden wir nicht richtig ins Spiel und kassierten in der 72sten das Gegentor zum 2:1. Unsere großen Chancen konnten wir in Halbzeit Zwei leider nicht verwerten. So war es dann zum Schluss doch ein knapper Sieg unserer Mannschaft." Das runderneuerte Huttenheimer Team hat sich von Saisonbeginn an in oberen Tabellengefilden bewegt und steht zum Ende der Hinserie auf einem guten 4. Platz, mit Tuchfühlung nach ganz oben. Nur 4 Punkte beträgt aktuell der Rückstand, auch wenn man 2 Spieltage zuvor sogar nur einen Zähler hinter Rang 1 zurückgelegen war. Özcelik: "Lässt man die Vorrunde Revue passieren, bin ich mit unserer jungen Mannschaft sehr zufrieden. Natürlich ärgern uns die drei unnötigen Niederlagen, die abzuwenden gewesen wären. Aber trotzdem bin ich sehr stolz auf unsere Mannschaft! Jetzt geht es in die doch etwas längere Winterpause, die einige Spieler auch zur Genesung benötigen. Danach gehen wir hoffentlich mit einem vollen Kader in die Vorbereitung der Rückrunde. Ich möchte mich herzlich bei allen Akteuren unserer Mannschaft und beim Trainer-Duo Mirso und Selim Corovic bedanken. Wir möchten uns aber auch beim Fupa-Team recht herzlich bedanken, welches stets tolle Berichte veröffentlicht und den Fußball dadurch auch im Amateurbereich attraktiver gestaltet." Graben-Neudorf II hat in Huttenheim niemals aufgegeben und trotz dieses weiteren Rückschlags dort unter Beweis gestellt, dass das Team intakt ist. SpG-Spielertrainer Michael Feuerstein trauert der Anfangsphase nach: "Leider haben wir verloren. Wir haben die ersten 20 Minuten total verschlafen und die Zweikämpfe nicht angenommen. Das Spiel war von beiden Seiten sehr zerfahren. Der Platz war auch nicht in dem Zustand, wie ich ihn aus alten Tagen kenne. Somit überwintern wir auf dem letzten Platz." Da ist Feuerstein auch schon bei der bitteren Momentaufnahme. Seine Mannschaft ist ausgerechnet am letzten Vorrundenspieltag wieder auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen. Selbstverständlich ist aber nach wie vor alles drin, liegen doch die 4 Vereine am Tabellenende nur einen Zähler auseinander. Feuerstein begrüßt die Auszeit: "Die Winterpause kommt für uns gut, endlich haben unsere Verletzten und angeschlagen Spieler Zeit, sich zu erholen. Die Vorrunde war einfach schlecht, wir wissen aber, was wir leisten können in der Rückrunde. Wir werden auch weiterhin versuchen, unsere jungen A-Jugend-Spieler zu integrieren. Danke für die gute Berichterstattung!"

Als FuPa nach dem Spiel die beiden Trainer vor Ort antraf, standen diese bei einem Bierchen zusammen und resümierten über das 2:2-Unentschieden. So soll es unter Sportsmännern sein. Zuvor hatten beide ein Spiel gesehen, in dem binnen vier Minuten drei Treffer fielen. Kurz vor der Pause ging Philippsburg in Führung (43.), um umgehend den Ausgleich hinnehmen zu müssen (44.). Gleich nach Wiederanpfiff sogar die Führung für den Gast aus Langenbrücken (46.), den die Gastgeber durch Ex-Torhüter Ahr aber noch in Minute 68 egalisierten. Der SV Philippsburg II hat trotz eines Personalengpasses dem Favoriten einen Zähler abgerungen. SVP-Coach Kai Zieger äußert sich entsprechend positiv: "Trotz dessen, dass wir ersatzgeschwächt waren, haben wir von Anfang an den TSV Langenbrücken nicht sein Spiel aufziehen lassen. Der TSV hatte wie auch wir seine Chancen. Erst in der 43. Minute fiel dann der erste Treffer des Spiels durch einen Freistoß von Kevin zu unserem 1:0. Leider haben wir gleich eine Minute später das 1:1 kassiert. Der Ball rutschte unserem Keeper Justin unglücklich durch die Hände, der zuvor noch einiges klasse verhindert hatte. So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. Gleich nach dem Wiederanpfiff waren wir noch gedanklich in der Kabine und dies wurde sofort durch den Gegner mit dem 1:2 bestraft. Doch die Jungs gaben sich nicht auf und hielten dagegen. In der 68. Minute machte dann Nicolai mit einem Freistoß aus circa 30 Metern das 2:2. Dadurch, dass ein Verteidiger dem Langenbrückener Keeper die Sicht versperrte, war für diesen nichts zu machen. Der TSV machte dann auf, kurz vor Schluss hatte Pascal dann sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, der Ball ging aber leider knapp am Tor vorbei. Mit dieser Leistung sind wir sehr zufrieden und die Jungs haben gesehen, dass wenn wir unser Spiel so spielen, alles drin ist. Mit dem Punkt sind wir natürlich zufrieden." Die Philippsburger stehen im Vergleich zur letztjährigen Vorrunde um 4 Punkte und zwei Plätze besser da. Der Vorsprung auf die möglichen Abstiegsplätze beträgt 4 Punkte. Zieger ist mit der bisherigen Performance zufrieden: „Alles in allem war es eine gelungene Vorrunde. Wenn ich alle besonderen Momente aufzählen würde, wäre dies ein Sonderbericht. Was für mich besonders ist, ist die Tatsache, dass es mit den Jungs und dem Team richtig Spaß macht. Dafür bedanke ich mich im Namen des Trainerteams, macht weiter so und in der Rückrunde werden wir unser gesetztes Ziel erreichen, da bin ich mir sicher!“ Der TSV Langenbrücken hatte sich in Philippsburg einen Sieg erhofft, musste sich aber schließlich mit einem Zähler begnügen. Für TSV-Trainer Jochen Schlegel eine Enttäuschung, ausgerechnet am letzten Spieltag des Jahres: "Für mich war dies gefühlt das Schlechteste, was wir in der Vorrunde abgeliefert haben. Da braucht man auch nichts schönreden wollen. Mehr will ich dazu nicht sagen!" Mit einem abschließenden Sieg wäre "L.A." nur einen Punkt hinter Platz 1 auf Rang 2 gelegen. So ging es ob des gleichzeitigen Last-Minute-Sieges von Hambrücken II einen Platz runter. Bei 3 Punkten Rückstand zum Aufstiegsplatz ist man aber noch voll im Rennen. In Schlegels Vorrundenrückblick kommt er zunächst auf die vorletzte Begegnung zu sprechen: "Ein einprägsamer Moment war sicherlich das 7:4 gegen Huttenheim." Ansonsten wäre auch aus Sicht von Schlegel noch mehr möglich gewesen: "Klar, wir sind auf dem dritten Tabellenplatz und jammern wäre jetzt sicherlich auf hohem Niveau. Wenn ich aber zurückblicke und nur unschwer erkenne, was wir vergeigt haben, wäre sicherlich mehr drin gewesen. Vielleicht waren wir in manchen Spielen und Situationen einfach 'noch nicht' reif genug. Ich wünsche dem ganzen FuPa-Team ebenfalls eine erholsame Winterpause."

Eine mit Spannung erwartete Begegnung zwischen zwei zuletzt erfolgsverwöhnten Mannschaften erfüllte die Erwartungen. Ganz knapp gings zu, mit am Ende dem glücklicheren Ende für die Hausherren, erzielten diese doch erst in der 90+4. Minute den Siegtreffer. Der FV Hambrücken konnte am Ende doch noch den 7. Sieg im 8. Spiel in Folge (dazwischen ein Remis gegen Langenbrücken) dingfest machen. FVH-Trainer Alex Selzer lobt den Kontrahenten und freut sich über den Last-Minute-Sieg: „Das Spiel war eine ganz enge Kiste. Am Ende hatten wir das Glück auf unserer Seite, gegen eine sportlich faire und ganz stark spielende Rheinhausener Mannschaft. „Wir hätten das Spiel meiner Meinung nach früher entscheiden müssen, aber wir haben Riesenchancen liegengelassen. Meine Mannschaft hat aber bis zum Schluss an den Sieg geglaubt und so wurden wir dann in der 94. Minute auch dafür belohnt. Nach dem Unentschieden von Langenbrücken gehen wir jetzt als Tabellenzweiter in die Winterpause. Auf diesem Wege möchte ich meinem Kollegen Gentner und seiner Mannschaft zur Herbstmeisterschaft gratulieren!“ Die als Topfavorit in die Runde gestarteten Hambrückener kamen trotz ihrer eindrucksvollen Pokalerfolge in der Liga zunächst nur schleppend in Fahrt (zu Beginn "nur" 8 von 15 möglichen Punkten). Inzwischen ist man jedoch auf Kurs, als Tabellenzweiter beträgt der Rückstand auf Forst nur 2 Zähler. Selzer kann sich dann damit selbstverständlich auch zufrieden zeigen: „Mit der Vorrunde bin ich natürlich zufrieden, obwohl mich der eine oder andere Punktverlust immer noch ärgert. Ich freue mich auf die Rückrunde im kommenden Jahr und hoffe auf spannende Spiele. Ich wünsche schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!“ Unter der erstmals Regie von Neutrainer Aaron Müller (Keven Becker ist als Trainer zur Ersten aufgerückt), präsentierte sich der TSV Rheinhausen auch in Hambrücken stark und stand dort kurz vor einem Punktgewinn, es sollte ganz knapp leider nicht sein. TSV-Spielausschuss Stefan Neher sieht es sportlich: "Ein Punkt wäre in einem sehr guten Spiel beider Mannschaften verdient gewesen. Leider gelang Hambrücken Sekunden vor Schluss noch der Lucky Punch. So ist Fußball nun mal. Davon lassen wir uns aber nicht aufhalten. Erwähnen möchte ich noch die gute Leistung unseres A-Jugend-Torwarts Tobias Rohrsen, der bei seinem ersten Spiel in der Aktivität eine sehr gute Leistung abgeliefert hat." Im Rheinhausener Lager darf man trotz den zuletzt beiden Niederlagen gegen die Topteams Forst und Hambrücken mit der Vorrunde zufrieden sein. Der letztjährige Fastabsteiger hat in dieser im Vergleich zur Vorrunde der letzten Saison satte 19 Punkte mehr geholt und führt das Tabellenmittelfeld auf Platz 6 an. Neher zur Vorrunde: „Da sind wir hochzufrieden, kein Vergleich zur Vorsaison. So wollen wir natürlich auch weitermachen. Mit Fleiß und Engagement wollen wir dementsprechend auch eine gute Rückrunde spielen und die gezeigten Leistungen bestätigen. Highlight der Vorrunde war natürlich unsere Siegesserie von 5 Spielen."