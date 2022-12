Rückblick: A/O-Teams zu stark für die Konkurrenz 3. Kreisklasse: Heinbockel spielt starke Saison - Jonas Fuchs führt bei den Torjägern

Die 3. Kreisklasse wird in dieser Saison eindeutig von den beiden Teams der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf dominiert. Es sieht so aus, als könnten beide Mannschaften den Aufstieg in die 2. Kreisklasse realisieren.

Während der Start der Vierten noch etwas holprig verlief, setzte sich die routinierte Fünfte von Beginn an oben fest. Alles andere, als ein Zweikampf um die Meisterschaft wäre nach dem bisherigen Saisonverlauf eine Überraschung. Still und heimlich haben sich zum Ende der Vorrunde der SuSV Heinbockel und die SG Lühe II in die entfernte Verfolgerposition gebracht. Beide Teams starteten so, dass man sie im Abstiegskampf erwarten durfte. Davon ist man jetzt weit entfernt. Den TSV Apensen III durfte man etwas stärker erwarten, hatte man doch einige namhafte Neuzugänge zu verzeichnen. Doch die Elf der Trainer Daniel Kosbab-Steffens und Dennis Steffens spielte zu unbeständig, nach Siegen folgte oftmals eine Niederlage. Aufsteiger MTV Wangersen dürfte mit Platz 6 bislang zufrieden sein. Anders die Lage beim FC Wischhafen/Dornbusch II, der nach der Startphase recht ambitioniert war, was den Aufstiegskampf anging, doch hohe Niederlagen und sogar ein Nichtantritt ließen das Team von Trainer Lutz Richters weit abrutschen. Der Personalmangel war deutlich zu erkennen. Im letzten Jahr spielte der MTV Hammah III lange im oberen Drittel mit. Diesmal roch alles nach Abstiegskampf. Dank des treffsicheren Jonas Fuchs (15 Treffer) und drei Siegen in Folge sieht es für den MTV jetzt deutlich besser aus. Für den Absteiger aus der 2. Kreisklasse, FSV Bliedersdorf/Nottensdorf III geht es auch in dieser Spielzeit um den Klassenverbleib. Das gilt auch für den zweiten Neuling aus Wiepenkathen, der stark begann und nach unten durchgereicht wurde. Schwer dürfte es für den TSV Großenwörden II und die SV Drochtersen/Assel VI im Abstiegskampf werden. Der Abstand zum rettenden Ufer ist bereits groß. Auswärts gab es für D/A bislang nur Niederlagen. Die Saison ist noch lang, es ist noch einiges möglich.