Rückblick 20. Spieltag: Ligaprimus SSV Ulm siegt im Traditionsduell

Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball hat sich in der Regionalliga Südwest mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedet. Im Traditionsduell gegen Aufsteiger SV Eintracht-Trier im Rahmen des 20. Spieltags setzte sich der frühere Bundesligist vor 3000 Zuschauer:innen mit 2:0 (1:0) durch. Für die Tore der Hausherren waren Lucas Röser (4.) und der eingewechselte Tobias Rühle (83.) verantwortlich.

Zwischenzeitlich hätte die TSG Balingen auch noch höher in Führung gehen können. Allerdings scheiterte Torschütze Akkaya mit einem Foulelfmeter an Aalens Schlussmann Michel Witte (60.).

Neuer Tabellenzweiter ist die TSG Balingen. Die von Martin Braun trainierte TSG behielt gegen den früheren Zweitligisten VfR Aalen mit 4:2 (4:0) die Oberhand. Bereits vor der Pause hatten die Hausherren dank der Treffer von Jonas Meiser (12.), Pedro Almeida Morais (25.), Laurin Curda (32.) und Kaan Akkaya (43., Foulelfmeter) für klare Verhältnisse gesorgt. Zwar konnten die Gäste aus Aalen im zweiten Durchgang durch Tore von Jan Just (67.) und des eingewechselten Jonas Arcalean (78.) verkürzen. Die zehnte Niederlage in der laufenden Spielzeit konnte der VfR aber nicht mehr verhindern.

Ganz anders als im Hinspiel, wo sich beide Teams in einem spektakulären Duell mit 5:4 trennten, war diese Auftaktpartie des 20. Spieltages wahrlich kein fußballerischer Leckerbissen. Am Ende des Tages trennte beide Mannschaften erneut nur ein Treffer, bei bedeutend weniger Spektakel endete die Partie diesmal mit 1:0 für die Hoffenheimer. In einem ereignisarmen Spiel wurde es nur selten ernsthaft gefährlich vor den Toren beider Mannschaften. Folgerichtig stand es auch lange 0:0. Erst in der 78. Minute brachen die Gäste den Bann und erzielten in Person von Andu Yobel Kelati den einzigen Treffer des Tages.

Neben Offenbach untermauerte auch der FC 08 Homburg seine Ambitionen. Das Team von FCH-Trainer Timo Wenzel setzte sich gegen den Aufsteiger SGV Freiberg 5:1 (2:1) durch. Mit 38 Punkten auf dem Konto beträgt der Rückstand der Homburger auf Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball zwar neun Zähler. Allerdings hat Homburg noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Am kommenden Mittwoch (ab 17 Uhr) empfängt der FCH in einer Partie des 17. Spieltags die U23 der TSG Hoffenheim und könnte mit einem Sieg auf Rang zwei klettern.

Durch den Treffer von Fabian Eisele (11.) waren die Gastgeber gegen Freiberg in Führung gegangen. Allerdings konnten die Gäste nur wenige Minuten später durch Nicola Jürgens (23.) ausgleichen. Quasi im direkten Gegenzug brachte aber David Hummel (27.) die Homburger wieder in Führung. Dass der SGV nur mit einem knappen Rückstand in die Pause ging, lag auch an Schlussmann Niclas Heimann, der einen Foulelfmeter des Homburgers Markus Mendler parierte (37.). Im zweiten Durchgang waren dann aber "Joker" Thomas Gösweiner (71.) sowie Mendler (77., Foulelfmeter) in seinem zweiten Versuch vom Punkt und der ebenfalls eingewechselte Lukas Hoffmann (90.+3) für den FCH zur Stelle und machten den elften Saisonsieg perfekt.

FSV Frankfurt mit Positivserie in die Winterpause

Mit einer Positivserie von sieben Punkten aus den zurückliegenden drei Begegnungen verabschiedete sich der FSV Frankfurt in die Winterpause. Beim KSV Hessen Kassel behielt der FSV vor 1589 Besucher:innen im Auestadion mit 3:1 (1:0) die Oberhand. Die Tore für die Frankfurter markierten Jihad Boutakhrit (8.), Leon Müller (76.) und der eingewechselte Jake Hirst (80.). Zu Beginn der zweiten Hälfte traf auf Seiten des KSV Hessen Nils Stendera (49.) zwischenzeitlich zum Ausgleich.

Stuttgarter Zweitvertretung feiert Schützenfest gegen Worms

Einen deutlichen Sieg landete die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Gegen den abstiegsbedrohten VfR Wormatia Worms gewann die Mannschaft von Ex-Nationalspieler und VfB-Trainer Frank Fahrenhorst mit 6:1 (3:1). Für die Hausherren trugen sich Noah Ganaus (18./70.), Luca Bazzoli (27.), Patrick Kapp (40.), Babis Drakas (50.) und der eingewechselte Lukas Laupheimer (77., Foulelfmeter) in die Torschützenliste ein. Auf Seiten der Wormatia traf lediglich Nils Fischer (24.). Seit acht Begegnungen haben die Wormaten nicht mehr gewonnen (3 Punkte).

Mainz und Fulda teilen die Punkte

Keinen Sieger gab es in der Begegnung zwischen der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 und Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Am Ende trennten sich die beiden Teams 1:1 (0:1). Den besseren Start in die Partie hatten dabei die Gäste aus Fulda erwischt, die durch den Treffer von Moritz Reinhard (29.) in Führung gingen. Zu Beginn der zweiten Hälfte konnte aber der Mainzer Lasse Wilhelm (50.) den Rückstand egalisieren. Allerdings blieb der FSV bereits zum sechsten Mal hintereinander sieglos.