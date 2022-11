– Foto: Björn Franz

Rückblick 15. Spieltag: Steinbach Haiger nach Kantersieg wieder dran

Die Entscheidung über den Gewinn der inoffiziellen Herbstmeisterschaft fällt in der Regionalliga Südwest noch nicht am 15. Spieltag. Der Tabellenzweite TSV Steinbach Haiger erledigte seine "Hausaufgabe" beim FC-Astoria Walldorf souverän, fuhr einen 6:0 (5:0)-Kantersieg ein und wahrte damit seine Chance, die Hinrunde auf Platz eins zu beenden.

Durch den bereits zehnten Dreier in dieser Saison verkürzte die Mannschaft von TSV-Trainer Pascal Bieler den Rückstand zu Ligaprimus SSV Ulm 1846 Fußball auf drei Zähler. Die Gäste aus Steinbach Haiger sorgten in Walldorf schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Sasa Strujic (3./41.) und Serkan Firat (19./ 40.) schnürten dabei jeweils einen Doppelpack. Mittelfeldspieler Firat traf dabei sehenswert zunächst mit der Hacke und verwandelte im Anschluss einen Eckball direkt. Außerdem trug sich Paul Stock (9.) im ersten Durchgang in die Torschützenliste ein. Kurz vor Schluss machte der eingewechselte Danny Breitfelder (86.) noch das halbe Dutzend für den TSV Steinbach Haiger voll. FSV Frankfurt verliert trotz Blitztor

Im Stadion Fulda, der Heimspielstätte der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, hatten einige der 2395 Zuschauer:innen wohl noch nicht ihre Plätze eingenommen, als der Ball in der Partie gegen den FSV Frankfurt am 15. Spieltag in der Regionalliga Südwest schon erstmals im Netz lag. Cas Peters (1.) traf für die Gäste bereits nach elf Sekunden zur Führung, konnte am Ende jedoch die 1:2 (1:1)-Niederlage des Ex-Zweitligisten auch nicht verhindern. Aufsteiger Fulda-Lehnerz glich den Frankfurter Vorsprung durch Eric Tavares Ganime Bastos (8.) schnell wieder aus. Die große Möglichkeit, die SG Barockstadt erstmals in Führung zu bringen, hatte Marius Grösch. Allerdings scheiterte er mit einem Foulelfmeter an Frankfurts Omer Hanin (66.). Besser machte es dann in der Schlussphase Patrick Schaaf (86.), der den sechsten Saisonsieg von Fulda letztlich unter Dach und Fach brachte. TSG Balingen sichert sich Heimsieg gegen Worms

Einen knappen Heimsieg gab es auch für die TSG Balingen. Das Team von TSG-Trainer Martin Braun gewann gegen den Aufsteiger VfR Wormatia Worms mit 1:0 (1:0). Den einzigen Treffer der Begegnung steuerte Moritz Kuhn (28.) bereits im ersten Durchgang für seine Mannschaft bei. Damit endete für die Gäste aus Worms der jüngste Positivlauf von zuvor zwei Siegen und zwei Unentschieden. Die TSG kletterte nach dem dritten Sieg in Folge in das obere Tabellendrittel. Ulm strauchelt: Titelrennen noch spannender

Das Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest bleibt weiter spannend. Das liegt auch daran, dass der Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball im Gastspiel bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart nicht über ein 0:0 hinauskam. Damit war es für die Ulmer der zweite Rückschlag in dieser Woche. Erst am Dienstag war der frühere Bundesligist beim Oberligisten Sport-Union Neckarsulm (5:6 nach Elfmeterschießen) aus dem württembergischen Landespokal ausgeschieden. In der Liga beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger TSV Steinbach-Haiger, der sich bereits am Freitag beim FC-Astoria Walldorf 6:0 durchgesetzt hatte, nur noch drei Zähler. Hoffenheimer Bundesligareserve setzt sich oben fest

Den Ulmern auf den Fersen bleibt auch die Bundesligareserve der TSG Hoffenheim. Die von Vincent Wagner trainierten Kraichgauer gewannen beim früheren Zweitligisten VfR Aalen 1:0 (1:0). Für den einzigen Treffer der Begegnung war Andu Yobel Kelati (50.) verantwortlich. Durch den fünften Sieg in Folge und das siebte Spiel am Stück ohne Niederlage (ein Unentschieden) verkürzte die TSG den Rückstand zum Ligaprimus auf fünf Punkte. Offenbachs Wanner trifft gegen Ex-Klub

In einem Verfolgerduell trennten sich der frühere Bundesligist Kickers Offenbach und die U23 des 1. FSV Mainz 05 vor 5691 Zuschauer:innen am Bieberer Berg 1:1 (0:1). Kento Mizuta (38.) hatte die Mainzer mit seinem Treffer zum Ende der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Ausgerechnet Dominik Wanner (53.), der noch in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft der Mainzer am Ball war, sorgte für den Ausgleich. Der OFC weist weiterhin einen Rückstand von neun Punkten auf die Tabellenspitze auf. Mainz blieb zum fünften Mal in Folge ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden). FC Homburg lässt Punkte gegen Trier liegen

Zum zweiten Mal in dieser Saison gab es für den FC 08 Homburg eine Punkteteilung. Das Heimspiel gegen den SV Eintracht Trier endete vor 2078 Besucher:innen im Waldstadion 1:1 (0:0). Zwar ließ Maurice Roth (51.) zunächst die Gäste im zweiten Durchgang jubeln. Allerdings war in der Schlussphase Fabian Eisele (77.) für die Homburger zur Stelle und konnte ausgleichen. Die Trierer fuhren nach zuvor drei Niederlagen in Folge immerhin wieder einen Punkt ein. Allerdings wartet der von Josef Cinar trainierte SV Eintracht seit sechs Begegnungen auf einen Sieg (drei Punkte) und bleibt in der Abstiegszone. Last-Minute-Sieg für KSV Hessen Kassel

Der Tabellenvorletzte KSV Hessen Kassel landete einen späten Befreiungsschlag. Im Heimspiel gegen den Bahlinger SC behielten die Gastgeber mit 3:2 (1:1) die Oberhand. Auch ein Doppelpack vom Elfmeterpunkt durch Hasan Pepic (37., Foulelfmeter/62., Handelfmeter) reichte den Bahlingern nicht aus, um etwas Zählbares mitzunehmen. Zunächst glichen Nasuhi-Noah Jones (38.) und der eingewechselte Marcel Fischer (81.) jeweils aus, ehe Jörn-Hendrik Starostzik (90.+4) tief in der Nachspielzeit den Siegtreffer für den KSV Hessen markierte und damit den Großteil der 1448 Zuschauer:innen im Auestadion jubeln ließ. Damit zeigt die Formkurve der Kasseler "Löwen" deutlich nach oben. Ihre bisherigen drei Saisonsiege holten die Hessen in den drei zurückliegenden Heimspielen. Mit jetzt zwölf Punkten auf dem Konto sind für Kassel die Nichtabstiegsplätze bei nur noch drei Zählern Abstand wieder in Reichweite. Torloses Remis in Freiberg