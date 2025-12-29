Rück-, Ein- & Ausblicke: Wie gut war unsere Prognose in der Gruppe 1?

Den Ball im Fokus - Spannung in allen Tabellenbereichen der 2. Liga, Gruppe 1. – Foto: Christian Mathea

Winterpause - Zeit, auf die erste Saisonhälfte zurückzublicken und dabei auch unsere Saisonprognose genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Eintreffgenauigkeit der 24-Stunden-Wettervorhersage liegt immerhin bei gut 90% - da werden wir nicht landen, aber wir lagen auch nicht in jedem Fall komplett daneben.

Zunächst gilt festzuhalten, dass keine Mannschaft ohne Niederlage durchgekommen ist, aber auch kein Team ohne Sieg dasteht. Die Liga zeigt sich in allen Tabellenbereichen ausgeglichen und bietet reichlich Spannung für die Rückrunde. Weitere interessante Statistiken, Zahlen und Fakten haben wir in der Bewertung mit eingebaut - es lohnt sich, bis zum Ende zu lesen. 1. FC Oetwil-Geroldswil - 28 Punkte (getippt 1. / Vorsaison 2.)

Der Favorit wurde seinem Ruf gerecht und steht auf der Eins. Punktlandung für unsere Prognose. Der FCOG holte am meisten Siege (9 an der Zahl) und weist die beste Tordifferenz der Liga auf (+13). Hätte Einsiedeln aufgrund des Umbaus im Rappenmöösli nicht den Grossteil seiner Spiele auswärts bestreiten müssen, dann würde Oetwil auch die beste Auswärts-Truppe mit 12 Punkten aus 7 Spielen stellen.

Haben Grund zum Jubeln - der FC Oetwil-Geroldwil ist Wintermeister. – Foto: Sven Schiegg

2. FC Wädenswil - 27 Punkte (getippt 3. / Vorsaison 6.) Einen Platz besser als getippt. Trotzdem lag der Wintermeister-Titel auf dem Präsentierteller und wurde am letzten Spieltag gegen Rümlang verspielt. Aber Wädenswil ist auf jeden Fall ein heisser Aufstiegs-Aspirant und noch dazu die beste Heimequipe. Volle Punktzahl aus sieben Heimspielen - satte 21 der insgesamt 27 Punkte auf eigenem Rasen eingefahren. Zudem kassierte die Defensive nur 10 Gegentreffer - ebenfalls Liga-Spitzenwert.

Eingeschworene Truppe - der FC Wädenswil zu Hause eine Macht. – Foto: Roger Egger

3. FC Wiedikon - 25 Punkte (getippt 5. / Vorsaison 9.) Die Heuried-Jungs spielen bisher eine richtig starke Saison und haben sich in Lauerstellung auf den Aufstiegsplatz begeben. Wir hatten Wiedikon ein wenig weiter hinten klassiert, aber ein Unterschied von zwei Plätzen liegt in der Prognose-Toleranz drin. Schmerzen dürfte den FCW nach wie vor die 0:2-Niederlage im Derby bei Red Star 2, die aktuell sogar Letzter sind.

Der FC Wiedikon am Ende meist obenauf und erster Verfolger des Spitzenduos. – Foto: Christian Mathea

4. FC Adliswil - 20 Punkte (getippt 8. / Vorsaison 7.) Mit einem Zwischenspurt kurz vor der Winterpause und vier Siegen in Serie kletterte Adliswil noch bis auf den vierten Rang, nachdem man zu Saisonbeginn lange Zeit im Keller der Liga anzutreffen war. Insbesondere auswärts überzeugten die Sihltaler und sicherten sich zehn Punkte aus sechs Partien. Zwischen dem prognostizierten 8. Rang und der aktuellen Klassierung liegen lediglich drei Pünktchen.

Gegen Ende der Hinrunde kaum aufzuhalten - der FC Adliswil. – Foto: Cristian Romano

5. FC Regensdorf - 20 Punkte (getippt 2. / Vorsaison 3.) Lange Zeit spielte Regensdorf, wie von uns erwartet, an der Spitze mit. Am 9. Spieltag waren die Furttaler gar Co-Leader mit Wädenswil. Dann folgte eine Pleiten-Serie von vier Spielen und der Rückfall auf den 5. Platz. Aktuell fehlen sieben Zähler für den vorhergesehenen zweiten Rang, aber mit Regensdorf muss auch in der Rückrunde gerechnet werden, stellen sie doch mit Bleon Asani den zweitbesten Torjäger der laufenden Saison.

Am Ende wurde der Regensdorfer Lauf in Richtung Tabellenspitze jäh unterbunden. – Foto: Aleksandar Bojkovic - picaco.

6. FC Wollishofen - 18 Punkte (getippt 4. / Aufsteiger) Ja, auch dieser Tipp war gar nicht so schlecht. Der Aufsteiger positioniert sich im breiten Mittelfeld der Liga. Nach oben zu Rang 4 fehlen lediglich zwei Punkte, aber auch der Weg nach unten ist gnadenlos eng und mit drei Zählern weniger klebt auch Wollishofen wieder am Strich. Zur Zeit bester Aufsteiger und mit 31 Toren die treffsicherste Mannschaft der Hinrunde.

Wollishofen darf sich freuen - bestklassierter Aufsteiger der Hinrunde. – Foto: FC Wollishofen

7. FC Urdorf - 18 Punkte (getippt 6. / Vorsaison 4.) Auch hier lagen wir nicht weit entfernt, und aktuell liegt Urdorf rein punktetechnisch sogar mit Wollishofen auf dem getippten 6. Platz. Wenn da nicht das schlechte Torverhältnis wäre und die vielen Gegentore. Es soll nicht despektierlich verstanden werden, aber Urdorf war mit 35 Einschüssen sowas wie die Schiessbude der Gruppe, wobei vor allem das 0:5 gegen Oetwil und das 1:7 gegen Wädenswil in Erinnerung bleiben. Kurzzeitig fand sich Urdorf gar am Tabellenende wieder. Zuletzt stand die Defensiv aber wieder stabil, das Team reihte Sieg an Sieg und die Limmattaler sind aktuell gar die formstärkste Truppe.

Urdorfs Schlussmann Andrin Roth und seine Vorderleute haben sich mittlerweile gefunden. – Foto: Sevi Schiegg

8. FC Einsiedeln - 17 Punkte (getippt 9. / Aufsteiger) Das Mittelfeld der Liga ist so knapp und eng, dass unsere Voraussicht ebenfalls hauchdünn daneben liegt. Auch Aufsteiger Einsiedeln spielte eine tolle Hinrunde und musste aufgrund des Rappenmöösli-Umbaus drei Viertel der Spiele auf fremden Plätzen antreten. Am Ende resultierten beachtliche 13 Punkte aus neun Auswärtsspielen. Auf Heimterrain wurde lediglich viermal gespielt - aber es wartet ja noch eine Rückrunde auf die Schwyzer.

Hatten auf fremden Plätzen viel zu jubeln - die Spieler des FC Einsiedeln. – Foto: @rabefotos / Cyriac Schnyder

9. FC Unterstrass - 17 Punkte (getippt 7. / Vorsaison 8.) Copy-paste, was das dichtbesiedelte Mittelfeld anbelangt und die knapp verfehlte tabellarische Zwischentendenz. Unterstrass zwischen Cup-Rausch, dem tollen 4:0-Heimsieg gegen den Wintermeister aus Oetwil und den meisten Unentschieden (fünf) der Hinrunde. Noch ist für die Stadtzürcher aus dem Kreis 6 alles möglich - in beide Richtungen der Tabelle. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass der FCU, neben dem Spitzenduo, aktuell die einzige Mannschaft stellt, die auf eigenem Rasen noch ungeschlagen dasteht.

Bisheriges Saisonhighlight für Unterstrass - 2. Cup-Runde gegen Xamax Neuenburg. – Foto: Reto Schlatter

10. FC Horgen - 15 Punkte (getippt 12. / Vorsaison 5.) Auch der Tabellenkeller ist dicht besiedelt und hart umkämpft. Der Strich ist allgegenwärtig und sorgt für Hochspannung. Die Seebuben aus Horgen durchlebten tabellarisch ein stetiges Auf und Ab. Mal unter dem Strich, mal knapp darüber, mal im oberen Mittelfeld und dann wieder im hinteren Teil anzutreffen. Aktuell auf dem 10. Rang, zwei Ränge höher klassiert, als wir getippt hatten, aber der 12. Rang liegt lediglich zwei Zähler entfernt. Es bleibt spannend, auch in Horgen.

Stets bemüht, aber nicht immer glücklich - Horgen mit Einsatz, aber auch mal mit Luftloch. – Foto: Reto Schlatter

11. SC YF Juventus 2 - 15 Punkte (getippt 13. / Vorsaison 12.) Die Juchhof-Elf war zu unkonstant. Auf kleine Siegesserien folgten längere sieglose Phasen, und nachdem man sich an die Top-5 herangekämpft hatte, fand man sich im weiteren Verlauf der Saison unter dem Strich wieder. Am Schluss reichte es, sich knapp darüber zu positionieren. Ob es noch knapper wird und sogar dort endet, wo wir es vorhergesehen haben, wird sich weisen, aber der Vorsprung auf die Teams unter dem Strich ist minim. YF Juventus hat aber noch genug Reserve-Spieler in der 1. Liga, die im Notfall im Strichkampf den Unterschied ausmachen können.

Was hat Juventus zur Rückrunde noch im Köcher? - Potential ist vorhanden. – Foto: dsc

12. SV Rümlang - 13 Punkte (getippt 11. / Aufsteiger) Lange Zeit sieglos und Schlusslicht der Liga. Der Aufsteiger musste oft Lehrgeld bezahlen und konnte sich am letzten Spieltag dank des Sieges gegen Leader Wädenswil knapp unter dem Strich platzieren. Damit bleiben die Chancen intakt, die Liga zu halten. Zu gering sind die Vorsprünge der Teams über dem Strich. Rümlang war eine von nur drei Mannschaften, die Wintermeister Oetwil eine Niederlage zufügen konnte. Hängen bleibt allerdings auch die 0:7-Heimpleite gegen Wollishofen, als man in der zweiten Halbzeit, mit einem Mann weniger, innerhalb von 25 Minuten sieben Gegentreffer einstecken musste.

Auslösung Richtung Klassenerhalt - Aufsteiger Rümlang ist noch im Spiel. – Foto: Christian Mathea

13. SV Höngg 2 - 12 Punkte (getippt 10. / Vorsaison 14.) Die Tabelle lügt nie und darum findet sich Höngg 2 auch auf dem zweitletzten Platz wieder. Aber wenn man sich die Resultate anschaut, dann sieht man, dass die Mannen vom Hönggerberg auf viele knappe Niederlagen kommen, was auch das Torverhältnis von lediglich Minus vier widerspiegelt. Am Ende sind sieben Pleiten aus 13 Spielen zu viel, aber dies kann in der Rückrunde noch korrigiert werden. Der von uns getippte 10. Rang liegt definitiv noch in Reichweite.

Höngg 2 steht das Wasser bis zum Hals - wie hier im Regenspiel auf dem Heuried gegen Wiedikon. – Foto: Christian Mathea

14. FC Red Star ZH 2 - 10 Punkte (getippt 14. / Vorsaison 11.) Die zweite Punktlandung unserer Prognose. Red Stars Zweitvertretung fasst die Rote Laterne. Am meisten Niederlagen (9), am wenigsten eigene Treffer (15) und das schlechteste Torverhältnis (-16) bestätigen den letzten Platz eindrücklich. Lediglich Eni Hoxha wehrt sich vehement gegen den Abstieg. Der 18-jährige Stürmer kommt in neun Einsätzen auf acht Treffer, dies entspricht mehr als der Hälfte aller bisher geschossenen RS-Tore. Wenn sich Hoxha auch in der Rückrunde so treffsicher zeigt, dann liegt der Klassenerhalt drin.