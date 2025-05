Rudow und Meteor jubeln - Al-Dersimspor geschockt

In der Landesliga Staffel 1 läuft alles auf ein Duell um den Aufstieg hinaus: Der TSV Rudow und der BFC Meteor 06 liefern sich ein enges Rennen um die Spitzenplätze. Mit dem deutlichen Heimsieg gegen die Reserve von Preussen verschafft sich Meteor eine starke Ausgangsposition im Kampf um Rang zwei, der zur Relegation berechtigt. Acht Punkte beträgt nun der Abstand zu Preussen II – kaum noch aufzuholen bei nur vier verbleibenden Spieltagen. An der Spitze behauptet Rudow seinen Vorsprung von drei Punkten. Mit dem Auswärtssieg beim Berliner SV 92, aktuell Vierter, untermauert das Team seine Aufstiegsambitionen. Das Restprogramm dürfte Rudow leicht favorisieren, doch Meteor bleibt in Lauerstellung. Im Tabellenkeller melden sich Empor II und Concordia Britz mit wichtigen Heimsiegen zurück. Beide Teams verkürzen den Abstand auf das rettende Ufer. Al-Dersimspor hingegen verspielt gegen Viktoria II trotz zweier Tore Vorsprung in der Nachspielzeit noch alle Punkte – eine bittere Niederlage im Abstiegskampf. Empor II liegt nun fünf Punkte hinter dem rettenden Platz, Concordia acht.

