Rudow steigt in die Berlin-Liga auf - Meteor nur Remis

Der TSV Rudow hat es geschafft: Nach nur einem Jahr in der Landesliga kehrt die Mannschaft zurück in die Berlin-Liga. Vor heimischer Kulisse am Stubenrauchplatz ließ das Team keinen Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen und siegte am Ende deutlich mit 4:0. Die frühe Führung fiel bereits in der 9. Minute durch Lucas Bähr. Nach einer Flanke in den Strafraum entschied der Schiedsrichter zunächst auf Foulspiel am Torwart, revidierte seine Entscheidung jedoch nach Rücksprache mit dem Linienrichter – der Treffer zählte. In der Folge entwickelte sich ein nervöses Spiel. Rudow wusste um die Bedeutung dieser Partie, denn ein Punkt hätte bereits gereicht, um den Aufstieg perfekt zu machen. Chancen waren auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Eine der wenigen Gelegenheiten vergab Alexander Wuthe kurz vor der Pause per Kopf. Trotz der knappen Führung war Rudow zur Halbzeit auf Kurs Berlin-Liga. Nach Wiederanpfiff zeigte das Team ein anderes Gesicht. Nur 15 Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Patrick Maykowski auf 2:0 – sein sechstes Saisontor. Zehn Minuten später traf Abdullah Bayram im Nachschuss zum 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Der Jubel kannte keine Grenzen, auf den Rängen wurde bereits gefeiert. In der 89. Minute setzte Linus Fürstenow mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 4:0. Nach der Nachspielzeit ertönte schließlich der Abpfiff – Rudow ist zurück in der Berlin-Liga. Spieler, Trainer und Fans lagen sich in den Armen. Die Erleichterung und Freude über den direkten Wiederaufstieg war überall zu spüren. Ein verdienter Sieg zum richtigen Zeitpunkt.