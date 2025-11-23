 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Rudow siegt in Mariendorf, Staaken verpasst Punkte in Frohnau

13. Spieltag im Überblick

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 13. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Fr., 21.11.2025, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Abgesagt

Das Spiel ist witterungsbedingt kurzfristig ausgefallen.

In der Vorsaison konkurrierten Wilmersdorf und Stern 1900 lang um Platz eins. Auch in dieser Spielzeit richten beide den Blick nach oben. Wilmersdorf liegt nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter, für die Steglitzer sind es vier Punkte Rückstand. Die Form spricht für die Hausherren. Zudem hat Stern 1900 vor einer Woche das gesamte Trainerteam ausgetauscht (FuPa berichtete). Erstmals wieder an der Seitenlinie am Freitag: Andy Thurau.

---

Fr., 21.11.2025, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Abgesagt

Das Spiel ist witterungsbedingt kurzfristig ausgefallen.

Spitzenspiel können sie auch im Fuchsbau. Der Tabellenführer aus Reinickendorf empfängt den ersten Verfolger, die Spandauer Kickers. Beide Teams sind punktgleich. Am vergangenen Spieltag erst lösten die Füchse den kommenden Gegner auf dem Thron ab. Kann sich SpaKi Platz eins zurückholen?

---

Fr., 21.11.2025, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Abgesagt

Das Spiel ist witterungsbedingt kurzfristig ausgefallen.

Der SC Charlottenburg hat Polar Pinguin zu Gast und dürfte möglicherweise mit einem Auge auf die anderen beiden Freitagsspiele schielen, denn bei entsprechenden Ausgängen könnte der SCC die Tabellenführung übernehmen. Seit sechs Spielen ungeschlagen gehen die Hausherren favorisiert ins Spiel gegen die Pinguine, die zuletzt bei den Niederlagen gegen Altglienicke II und Wilmersdorf ganze 15 Gegentore kassierten.

---

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
5
3
Abpfiff

Weil die Spiele von Wilmersdorf, dem SCC sowie das direkte Duell zwischen den Füchsen und SpaKi am Freitagabend ausfielen, hatte Altglienicke II die Chance, als großer Gewinner aus dem Wochenende hervorzugehen. Doch das Team von Trainer Björn Brunnemann verlor bei Biesdorf mit 5:3. Schon nach einer halben Stunde führte die Fortuna 3:0, eine Viertelstunde vor Schluss dann 5:1. Alle weitere blieb Ergebniskosmetik aus Sicht der Gäste.

---

Gestern, 14:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
5
1
Abpfiff

Nach dem 7:1 gegen Biesdorf vor dem Pokalwochenende hat Blau Weiß 90 am Samstagnachmittag nachgelegt. Gegen Hohen Neuendorf schoss der Aufsteiger Mitte der ersten Halbzeit in zehn Minuten vier Tore und zog das Spiel auf seine Seite. Matchwinner war Darryl Geurts, der insgesamt drei Mal traf.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
3
1
Abpfiff

Südwest stand bei Empor mächtig unter Druck, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und es sah anfangs gut aus. James-Patrick Weiß brachte den Tabellenletzten nach einer Viertelstunde in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff glich Max Zander für Empor aus, drehte das Spiel nach Wiederanpfiff gänzlich. Hendrik Kühn machte kurz vor Spielende den Deckel drauf und sicherte Empor wichtige Punkte im Tabellenkeller.

---

Heute, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
2
1
Abpfiff

Frohnau schiebt sich in der Tabelle weiter vor. Im Heimspiel gegen Staaken überzeugte der FSC, dominierte das Spiel und ging nach etwa 20 Minuten in Führung. Mit dem Pausenpfiff aber glich Staaken zunächst aus. Doch in Halbzeit zwei spielten die Hausherren weiter nach vorn und gingen durch Mike Ryberg nach etwa einer Stunde erneut in Führung. Die hielt bis zum Schluss. Staaken beendet den Spieltag nun auf dem vorletzten Platz.

---

Heute, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
1
2
Abpfiff

Der Berliner SC verpasst den großen Sprung raus aus dem Tabellenkeller. Süleyman Kapan und Artin Zardoshtian schossen Türkspor beim BSC zum Sieg. Karim-Joel Barry glich zwischenzeitlich aus, doch für Punkte reichte es nicht. Türkspor rückt (vorerst) bis auf drei Punkte an die Tabellenspitze ran, während der Berliner SC nur noch zwei Zähler über dem Strich steht.

---

Heute, 13:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
1
4
Abpfiff

Mariendorf war seit fünf Spielen ungeschlagen, doch im Heimspiel gegen Rudow war nichts zu holen. Dabei sah es zunächst anders aus. Erik-Paul Pfannschmdit brachte die Hausherren nach der Anfangsviertelstunde in Führung. Doch mit einem schnellen Doppelschlag drehte Rudow die Partie nach dreißig Minuten. Noch vor der Pause legte Elias Burda das 1:3 nach. Mit dem 1:4 durch Matteo Günther in der 57. Minute war das Spiel gelaufen.

---

