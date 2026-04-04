 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

Rudow schlägt Biesdorf in Halbzeit eins - später Platzverweis

24. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · 04.04.2026, 11:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Seedorff

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Gründonnerstag und Karfreitag steht der 24. Spieltag der Berlin-Liga an, bevor am Ostermontag wieder gespielt wird.

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Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
4
0
+Video

Hohen Neuendorf hat Türkspors Lauf beendet. Nach torloser erster Halbzeit brachte Jannes Lendner die Hausherren kurz nach Wiederanpfiff in Führung. In der 70. Minute legte Leandro Röttgen nach, wenig später erhöhte Patrik Schremf gar auf 3:0. Felix Liebich markierte den 4:0-Endstand kurz vor Schluss.

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Do., 02.04.2026, 19:15 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
3
0
Abpfiff

Empor hat wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammeln können. Gegen den zweitplatzierten SC Charlottenburg war die Partie lang offen, auch weil Empors Torhüter Vincent Lange in der 14. Minute einen Strafstoß parierte. Dann entschied Empor die Partie mit drei Toren innerhalb weniger Minuten. Simon Albrecht erzielte in der 70. Minute das 1:0. Max Zander erhöhte in der 76. Minute, ehe Quentin Albrecht keine drei Minuten später den Deckel draufsetzte.

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Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
0
1
Abpfiff

Der SSC Südwest wirbelt den Tabellenkeller mehr und mehr durcheinander. Die Steglitzer haben auch in Altglienicke gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Mohamed Rayen Chafra in der 84. Minute. Damit springt Südwest vorerst auf Rang 16, überholt Biesdorf und liegt nur noch einen Zähler hinter der VSG, die nun 15. ist.

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Fr., 03.04.2026, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
2
2
Abpfiff

Das neue Schlusslicht hat im hohen Norden Moral bewiesen. Polar Pinguin kam beim Frohnauer SC nach 2:0-Rückstand durch zwei Tore von Mike Ryberg noch in Halbzeit eins zurück. Sören Zeidler traf ebenfalls doppelt und sicherte den Gästen einen Zähler.

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Fr., 03.04.2026, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
4
0

Der Berliner SC hat im Heimspiel gegen Stern 1900 einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Man of the Match war Lion Schumann, der gleich drei Mal traf. Max-Fabian Wölker steuerte das vierte Tor zum klaren Erfolg gegen die Steglitzer bei.

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Fr., 03.04.2026, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
4
1
Abpfiff

Nachdem SpaKi den Negativtrend in der Vorwoche stoppen konnte, war bei Blau Weiß 90 nichts zu holen. Nach der verdienten Führung durch Marcel Rausch in der 19. Minute legte Niklas Wiebach nach einer Ecke nach. Die Spandauer verkürzten im zweiten Durchgang zwar zwischenzeitlich, doch Tim Grabow und Darryl Geurts sorgten für die Entscheidung.

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Fr., 03.04.2026, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
4
1
Abpfiff

Der SC Staaken bestätigte den Aufwärtstrend auch am Karfreitag und verschärfte zeitgleich die (Ergebnis-)Krise des 1. FC Wilmersdorf. Nachdem Efraim Gakpeto zunächst noch einen Elfmeter an den Pfosten setzte, traf der Stürmer doppelt und brachte die Hausherren auf die Siegerstraße. Ferris Freiwald und Louis Guske durften ebenfalls jubeln. Wilmersdorf konnte zwischenzeitlich nur verkürzen.

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Fr., 03.04.2026, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
0
2
Abpfiff

Die Füchse drehen weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze. Nachdem am Donnerstag der SCC und Türkspor verloren haben, konnten die Reinickendorfer den Vorsprung weiter ausbauen. Emre Mert Aslan traf beim Auswärtssieg in Mariendorf doppelt. Damit haben die Füchse nun schon 13 Punkte Vorsprung.

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Fr., 03.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
3
1

Der TSV Rudow hat den 24. Spieltag am Abend des Karfreitag erfolgreich abgeschlossen. Im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte Fortuna aus Biesdorf brachte Matteo Günther die Hausherren früh in Führung. Melih Hortum entschied die Partie anschließend per Doppelpack schon in Halbzeit eins. Biesdorf konnte nur noch verkürzen. Einziger Wermutstropfen für Rudow: Linus Fürstenow flog in der 79. Minute vom Platz.

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