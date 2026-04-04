Rudow schlägt Biesdorf in Halbzeit eins - später Platzverweis

– Foto: Ralf Seedorff

Am Gründonnerstag und Karfreitag steht der 24. Spieltag der Berlin-Liga an, bevor am Ostermontag wieder gespielt wird.

Hohen Neuendorf hat Türkspors Lauf beendet. Nach torloser erster Halbzeit brachte Jannes Lendner die Hausherren kurz nach Wiederanpfiff in Führung. In der 70. Minute legte Leandro Röttgen nach, wenig später erhöhte Patrik Schremf gar auf 3:0. Felix Liebich markierte den 4:0-Endstand kurz vor Schluss.

Empor hat wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammeln können. Gegen den zweitplatzierten SC Charlottenburg war die Partie lang offen, auch weil Empors Torhüter Vincent Lange in der 14. Minute einen Strafstoß parierte. Dann entschied Empor die Partie mit drei Toren innerhalb weniger Minuten. Simon Albrecht erzielte in der 70. Minute das 1:0. Max Zander erhöhte in der 76. Minute, ehe Quentin Albrecht keine drei Minuten später den Deckel draufsetzte.

Der SSC Südwest wirbelt den Tabellenkeller mehr und mehr durcheinander. Die Steglitzer haben auch in Altglienicke gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Mohamed Rayen Chafra in der 84. Minute. Damit springt Südwest vorerst auf Rang 16, überholt Biesdorf und liegt nur noch einen Zähler hinter der VSG, die nun 15. ist.

Das neue Schlusslicht hat im hohen Norden Moral bewiesen. Polar Pinguin kam beim Frohnauer SC nach 2:0-Rückstand durch zwei Tore von Mike Ryberg noch in Halbzeit eins zurück. Sören Zeidler traf ebenfalls doppelt und sicherte den Gästen einen Zähler.

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Der Berliner SC hat im Heimspiel gegen Stern 1900 einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Man of the Match war Lion Schumann, der gleich drei Mal traf. Max-Fabian Wölker steuerte das vierte Tor zum klaren Erfolg gegen die Steglitzer bei. ---

Nachdem SpaKi den Negativtrend in der Vorwoche stoppen konnte, war bei Blau Weiß 90 nichts zu holen. Nach der verdienten Führung durch Marcel Rausch in der 19. Minute legte Niklas Wiebach nach einer Ecke nach. Die Spandauer verkürzten im zweiten Durchgang zwar zwischenzeitlich, doch Tim Grabow und Darryl Geurts sorgten für die Entscheidung. ---

Der SC Staaken bestätigte den Aufwärtstrend auch am Karfreitag und verschärfte zeitgleich die (Ergebnis-)Krise des 1. FC Wilmersdorf. Nachdem Efraim Gakpeto zunächst noch einen Elfmeter an den Pfosten setzte, traf der Stürmer doppelt und brachte die Hausherren auf die Siegerstraße. Ferris Freiwald und Louis Guske durften ebenfalls jubeln. Wilmersdorf konnte zwischenzeitlich nur verkürzen. ---

Die Füchse drehen weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze. Nachdem am Donnerstag der SCC und Türkspor verloren haben, konnten die Reinickendorfer den Vorsprung weiter ausbauen. Emre Mert Aslan traf beim Auswärtssieg in Mariendorf doppelt. Damit haben die Füchse nun schon 13 Punkte Vorsprung. ---

Der TSV Rudow hat den 24. Spieltag am Abend des Karfreitag erfolgreich abgeschlossen. Im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte Fortuna aus Biesdorf brachte Matteo Günther die Hausherren früh in Führung. Melih Hortum entschied die Partie anschließend per Doppelpack schon in Halbzeit eins. Biesdorf konnte nur noch verkürzen. Einziger Wermutstropfen für Rudow: Linus Fürstenow flog in der 79. Minute vom Platz.

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