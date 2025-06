Rudow reicht Remis für Berlin-Liga - Dersimspor verliert in Britz

Im letzten Heimspiel der Saison zeigte der SV Stern Britz 1889 trotz des bereits feststehenden Abstiegs eine beeindruckende Moral und besiegte den BSV Al-Dersimspor nach einem dramatischen Spielverlauf mit 3:2. Auf dem Rasenplatz im Stadion an der Windmühle, der nach fünf Jahren erstmals wieder bespielt wurde, entwickelte sich eine Partie, die alles bot: Rückschläge, Spannung und eine spektakuläre Schlussphase. Die Gäste aus Kreuzberg, für die es noch um den Klassenerhalt geht, erwischten den besseren Start und gingen in der 32. Minute durch Welton Pereira Dos Santos verdient mit 1:0 in Führung. Als Argjent Krasniqi in der 60. Minute auf 2:0 erhöhte, schien Al-Dersim klar auf Kurs Auswärtssieg. Doch Stern Britz bäumte sich noch einmal auf. In der 84. Minute verkürzte Luca Ehrich mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 1:2, ehe Marcel Frobenius in der 92. Minute per Foulelfmeter ausglich. In der 95. Minute folgte der emotionale Höhepunkt: Cliff Boanu traf in allerletzter Sekunde zum 3:2-Endstand und ließ die Britzer Fans ein letztes Mal in dieser Saison jubeln. Für Al-Dersimspor ist die Niederlage ein Rückschlag mit weitreichenden Folgen: Nach dem 30. Spieltag befindet sich die Mannschaft in akuter Abstiegsgefahr. Sollte Empor II ihr Spiel in Köpenick gewinnen, würde Al-Dersim vor dem letzten Spieltag auf einen Abstiegsplatz rutschen – und hätte den Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand