Rudow muss liefern, Verfolger lauern – Empor II hofft noch

Der Tabellenzweite BFC Meteor 06 (50 Punkte) empfängt den Siebten SC Borsigwalde (36 Punkte) und will seine eindrucksvolle Form bestätigen. Beim 6:1 in Mahlsdorf zeigte die Elf von Trainer Demircan Dikmen ihre Offensivgewalt – allen voran Top-Torjäger Simon Böhm (21 Tore). Doch Vorsicht: Das Hinspiel ging mit 3:1 an Borsigwalde, das mit Stürmer Furkan Yildirim (11 Tore) und Marcel Knaack ebenfalls Offensivqualität besitzt. Coach Carsten Cappelle muss sein Team nach dem 1:4 gegen Concordia wieder stabilisieren.