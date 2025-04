Rudow marschiert, Empor II droht der Anschlussverlust

BFC Preussen II setzt sich auswärts bei Viktoria Berlin II mit 3:1 durch und bestätigt damit die Erwartungen vor dem Spiel. Schon im Hinspiel feiert die Mannschaft einen klaren 5:2-Erfolg.

Die erste Halbzeit verläuft torlos, beide Teams neutralisieren sich im Mittelfeld. Nach dem Seitenwechsel bringt Dan Feldmann die Gäste in der 52. Minute mit 1:0 in Führung. Viktoria Berlin II gelingt in der 75. Minute durch Matthieu Weinlein der Ausgleich. In der Schlussphase trifft Magnus Stahlberg in der 90. Minute zum 2:1 für BFC Preussen II. In der Nachspielzeit sorgt erneut Dan Feldmann mit seinem zweiten Treffer für den 3:1-Endstand.

BFC Preussen II fährt damit einen verdienten Auswärtssieg ein und bleibt auf Kurs.

Freitag-Spiele

TSV Rudow übernimmt früh die Kontrolle über das Spiel und geht in der 26. Minute durch Matteo Günther mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöht Elias Burda auf 2:0 und stellt damit schon vor der Pause die Weichen für den späteren Sieg. Concordia Britz findet nur schwer ins Spiel und wird durch mehrere Verwarnungen zusätzlich geschwächt. In der zweiten Halbzeit geht es hitzig weiter: Benedikt Schmidtmann wird in der 62. Minute ebenfalls verwarnt, kurz darauf sieht Omar Mohamed Ibrahim Hassan Ali Gelb-Rot und muss den Platz verlassen. Rudow bleibt diszipliniert, während Britz zunehmend unter Druck gerät. Die Partie endet ohne weitere Treffer, Rudow bleibt souverän und feiert einen verdienten Heimsieg.

In einem wilden und emotional aufgeladenen Freitagabendspiel auf dem Kunstrasenplatz an der Windmühle bezwingt der BFC Meteor 06 den SV Stern Britz 1889 mit 5:2. Der Tabellenletzte aus Britz startet mutig und geht in der 13. Minute durch Resul Hirik mit 1:0 in Führung. Meteor zeigt sich zunächst überrascht vom forschen Auftritt der Hausherren, gleicht aber in der 38. Minute durch einen Kopfballtreffer von Simon Böhm nach einer Ecke aus. Kurz vor der Pause nutzt Stern Britz eine Standardsituation, Shaker Shawrdi köpft zur 2:1-Führung ein. In Hälfte zwei drehen die Gäste dann auf und zeigen ihre Klasse. Jean Paul Ajala-Alexis erzielt per Kopf nach einer Flanke von Julian Schröder das 2:2 in der 63. Minute. Nur acht Minuten später ist es erneut Simon Böhm, der mit seinem 19. Saisontor das Spiel zu Gunsten der Gäste dreht. Stern Britz wirkt zunehmend überfordert, auch begünstigt durch eine Gelb-Rote Karte für Luca Ehrich in der 78. Minute. Meteor bleibt spielbestimmend und erhöht in der Nachspielzeit durch einen Doppelschlag: Erst trifft erneut Böhm zum 4:2 (90'+3), ehe Ajala-Alexis mit seinem zweiten Tor des Abends den 5:2-Endstand herstellt (90'+4). Neben der spielerischen Überlegenheit in der zweiten Halbzeit profitiert Meteor von der zunehmenden Hektik beim Gastgeber, der gleich sieben Gelbe Karten und eine Gelb-Rote kassiert. Damit festigt Meteor 06 den dritten Tabellenplatz und schielt auf die Spitze, während es für Stern Britz immer düsterer im Abstiegskampf aussieht.

