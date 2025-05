Rudow fast durch - Empor II klettert immer höher

In der Landesliga-Staffel 1 ist der TSV Rudow weiterhin auf Kurs. Durch das Unentschieden des BFC Meteor in Köpenick bauen die Rudower ihren Vorsprung auf fünf Punkte aus. Gleichzeitig verliert die zweite Mannschaft von Preussen Berlin zu Hause gegen Concordia Britz, wodurch Rudow Platz zwei sicher hat und gute Chancen auf den direkten Aufstieg in die Berlin-Liga wahrt. Sollte der SC Staaken in der Oberliga bleiben, könnte auch der Tabellenzweite ohne Relegation hochgehen. Für die Preussen-Reserve hingegen ist nach der Niederlage gegen Meteor die Luft raus. In der Tabelle rutscht das Team hinter den Berliner SV 92 auf Rang vier.

Im Tabellenkeller bleibt es spannend: Türkiyemspor und Al-Dersimspor trennen sich torlos und verpassen damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nutznießer ist die zweite Mannschaft von Empor Berlin, die mit einem Auswärtssieg in Mahlsdorf den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen auf drei Punkte verkürzt. In den verbleibenden Spielen könnte also noch einiges passieren.