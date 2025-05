Rudow, Al-Dersimspor und Empor II müssen liefern

Nur vier Spieltage vor Saisonende spitzt sich die Lage in der Landesliga Staffel 1 dramatisch zu: Im Aufstiegsrennen will Rudow den Vorsprung auf Meteor verteidigen, Meteor hofft auf Patzer und schielt auf den Relegationsplatz. Am Tabellenende geht es ums nackte Überleben. Besonders die Spiele Türkiyemspor vs Al-Dersimspor und Empor II gegen Mahlsdorf II stehen im Fokus. Aber auch im Tabellenmittelfeld stehen packende Duelle mit viel Prestige auf dem Spielplan. Wir blicken auf alle acht Partien des 28. Spieltags – mit Hinblick auf das letzte Wochenende, das Hinspiel und aktuelle Zahlen.

