Rudolstadt stellt dem Tabellenführer ein Bein

Der Start verlief denkbar ungünstig: Bereits in der 2. Minute geriet die Rudolstädter Reserve nach einem Stellungsfehler in Rückstand, als die Gastgeber über die rechte Seite durchbrachen und freistehend einschoben. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt. Nach einem dynamischen Antritt von Maximilian Jäger über rechts hinten erreichte der Ball in der 9. Minute Tobias Messany, der zum 1:1 vollendete. Die Partie blieb intensiv und temporeich, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Jena Zwätzen näherte sich mehrfach gefährlich an, verfehlte aber knapp oder scheiterte am stark reagierenden Erik Rößler. Der Rudolstädter Keeper rückte mit mehreren Paraden in den Fokus und sorgte dafür, dass seine Mannschaft im Spiel blieb. In der 35. Minute drehte Einheit II das Ergebnis: Nach gutem Zusammenspiel leitete Marius Trunk den Ball zu Luis Czerwonka weiter, der per Kopf zur 1:2-Führung traf. In diesem Moment entlud sich spürbar die Anspannung: Lauter Jubel auf dem Rasen und an der Seitenlinie, die Ersatzbank sprang auf, die mitgereisten Unterstützer machten sich bemerkbar. Der Treffer war ein Energieschub – das Team rückte eng zusammen, klatschte sich ab und trat bis zur Pause mit sichtbar wachsendem Selbstvertrauen auf. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen.