Rudi Zedi beim SV Scherpenberg ein heißer Trainer-Kandidat

Wie heiß Scherpenbergs Interimstrainer Sven Schützek sein Team vor dem hitzigen 2:0-Derbysieg gegen den SV Budberg machte, war schon nach acht Minuten zu spüren, als bereits zwei seiner Spieler die Gelbe Karte zu sehen bekamen. Eine Botschaft musste der Sportliche Leiter nach dem umjubelten Dreier aber direkt loswerden.

„Ralf Gemmer wird uns auf gar keinen Fall trainieren“, stellte Schützek klar. Gemmer, der erst unter der Woche bei Union Hamborn entlassen wurde und mit den Duisburgern in der Vorsaison nur knapp die Bezirksliga-Rückkehr verpasste, war am Sonntag auf der Anlage in Asberg vor Ort. „Wir freuen uns immer, wenn Ex-Trainer vorbeikommen, aber er ist kein Kandidat. So etwas bringt nur Unruhe rein.“

Erst im Sommer machte Gemmer nach sechs Jahren für den jüngst gefeuerten Christian Mikolajczak Platz. Noch am Sonntag nach dem Spiel führte Schützek ein Gespräch mit einem weiteren Ex-Profi. Er bestätigte, dass Rudi Zedi als heißer Anwärter auf den Trainerstuhl bei den Moersern gilt. Der 51-jährige, gebürtige Essener spielte einst für Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga und war nach verantwortlicher Funktion beim SV Straelen bis Ende 2022 beim FC Kray als sportlicher Leiter im Amt.

Emotionaler Schub bei Scherpenberg

Und auch der unterlegene Trainer am Wochenende, Tim Wilke, musste zugeben, dass die Scherpenberger mit dem Wechsel an der Seitenlinie und dem lautstark, dynamischen Auftritt „an der richtigen emotionalen Schraube“ gedreht haben. „Um hier zu gewinnen, hätten wir an diesem Tag in der Prime sein müssen“, sagt der Budberg-Trainer, der den Blick in dieser Woche komplett auf sich und seine Spieler richten möchte.

Die Tabelle, so die Vorgabe, solle bis tief in den April 2026 komplett ausgeblendet werden. „Wir werden nicht wieder mit Krampf an irgendetwas festhalten, das niemals unser Ziel war. Wir definieren uns immer so, ob wir mit uns zufrieden sind. Und das waren wir am Sonntag weniger als in den Vorwochen.“

Nach einem trainingsfreien Dienstag in Folge einer anstrengenden Englischen Woche bittet Coach Wilke am Mittwochabend wieder auf den Trainingsplatz, um die erste Saisonniederlage mit seiner Mannschaft gemeinsam aufzuarbeiten. Ob Florian Mordt (Platzwunde am Kopf) mehr davongetragen hat, kwusste der Budberger Trainer am Sonntagabend noch nicht. „Das werden wir im Laufe des Montags sehen. Er stand noch völlig unter Adrenalin und hat sich überall monströs reingeschmissen.“

Am kommenden Spieltag soll die Budberger Bank wieder breiter besetzt sein. Simon Kömpel und Finn Berg liefen am Wochenende im A-Liga-Topspiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Neukirchen-Vluyn II auf (1:1).