Rudi Zedi beim Oberligisten FC Kray vor Abschied Der ehemalige Sportliche Leiter des SV Straelen war zuletzt Sportlicher Leiter und Interimscoach des Essener Klubs.

Der FC Kray, Konkurrent des 1. FC Kleve in der Oberliga Niederrhein, hatte am Mittwoch die Trennung von Rudi Zedi verkündet. Doch mit dieser Mitteilung sind die Verantwortlichen des Essener Vereins offenbar ein wenig vorgeprescht.

„Mich hat diese Nachricht etwas überrascht. Noch befinden wir uns nur in Gesprächen wegen einer vorzeitigen Vertragsauflösung, haben uns aber noch nicht geeinigt“, sagt Zedi, der beim FC Kray im Sommer einen bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag als Sportlicher Leiter unterschrieben und eine heikle Aufgabe übernommen hatte. Zum Zeitpunkt seines Amtsantritts musste der Ex-Profi, der in der vergangenen Saison noch für den Regionalligisten SV Straelen als Sportlicher Leiter und Interimstrainer im Einsatz war, in Windeseile praktisch einen kompletten Kader aus dem Boden stampfen. Nachdem sich der Oberligist im September von Trainer Fabian Springob getrennt hatte, musste Zedi wie schon an der Römerstraße als Interimscoach ran.

Der 48-Jährige, in seiner aktiven Laufbahn unter anderen für Fortuna Düsseldorf, den Chemnitzer FC und den SC Paderborn im Einsatz, bleibt dem Fußball selbstverständlich erhalten. „Sobald ich mich mit dem FC Kray geeinigt habe, werde ich die Dinge in Ruhe reflektieren. Wichtig ist für mich zunächst einmal, dass wie schon in Straelen die Zusammenarbeit mit Mannschaft und Mitarbeitern des Vereins sehr positiv war. Bei meiner nächsten Station möchte ich mich auf eine Aufgabe konzentrieren können. Die Doppelfunktion als Sportlicher Leiter und Trainer macht es schwierig, in allen Bereichen hundert Prozent geben zu können“, so Zedi.