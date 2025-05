Rudi Völler kommt nach Wetzlar

Freudige Kunde und große Ehre zugleich für den Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS): Zum Finaltag der Deutschen Meisterschaft für Fußballer mit intellektueller Beeinträchtigung am 28. Mai wird DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach Wetzlar kommen, um den Wanderpokal an die siegreiche Mannschaft zu übergeben.

„Der erste Kontakt kam über Harald Stenger, den ehemaligen Pressesprecher des DFB, zustande. Die Nachricht, dass er tatsächlich kommt, habe ich dann von Rudi Völler in einem persönlichen Telefonat erhalten, worüber ich hocherfreut war. Er ist eine absolute Persönlichkeit im deutschen Fußball und wir empfinden sein Kommen zur Deutschen Meisterschaft als besondere Auszeichnung. Gemeinsam mit Rudi Völler bei der Siegerehrung auf dem Platz zu stehen, wird mit Sicherheit ein großartiger Moment für alle Teilnehmer“, freut sich Michael Trippel, Sportlicher Leiter Fußball im HBRS, über die Zusage des Weltmeisters von 1990.

Mit etwas Spielglück kann vielleicht sogar das heimische Team aus Hessen den großen Siegerpokal in die Höhe stemmen. Als amtierender Deutscher Meister will die Hessenauswahl ihren Titel gerne verteidigen und zählt durchaus zum Favoritenkreis. „Zuhause gewinnen wäre natürlich die Kirsche auf der Meistertorte für unsere Jungs. Aber da es ein paar kleinere Veränderungen in der Mannschaft gegeben hat, müssen wir erst einmal schauen, dass wir gut ins Turnier starten. Ein Platz unter den ersten Vier visieren wir allerdings schon an“, gibt Trippel Hessens Zielsetzung vor.

Die Veranstaltung, gemeinsam ausgerichtet vom HBRS, der Stadt Wetzlar und dem Sportkreis Lahn-Dill, verspricht ein großes Sportfest für Fußballer und Zuschauer zu werden. Spannende Spiele und viele Emotionen sind garantiert.

Der Eintritt ist frei und alle sind herzlich willkommen.