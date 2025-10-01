Rudi Mayr hat Phönix Schleißheim und RSV Schleißheim über Jahrzehnte geprägt

Nach langer Krankheit ist Rudi Mayr im Alter von 84 Jahren gestorben. Das Schleißheimer Volksfest bleibt als sein bleibendes Vermächtnis.

Oberschleißheim – Seine beiden Leidenschaften hat Rudolf Mayr nicht nur als Vereinsfunktionär zusammengebracht, sondern auch als aktiver Sportler – beim Radball. In dieser Disziplin geht es für die Spieler zweier Teams darum, auf und mit speziellen Fahrrädern einen Ball im Tor der gegnerischen Mannschaft zu versenken.

Kein anderer Sport hätte somit besser zu Rudolf Mayr gepasst, der in Oberschleißheim nur als Rudi bekannt war. Schließlich hat er sowohl den Fußballclub FC Phönix Schleißheim als auch den Radsportverein RSV Schleißheim jahrzehntelang geprägt wie nur wenige. Eine bis heute sichtbare Folge seiner zwei Leidenschaften ist das Schleißheimer Volksfest, das Mayr einst mit aus der Taufe hob – und das von seinen beiden Herzensvereinen organisiert wird.

Diese Sause auf dem Volksfestplatz muss nächstes Jahr jedoch ohne seinen Ideengeber über die Bühne gehen. Denn nach längerer Krankheit ist Rudi Mayr verstorben. Damit verliere Phönix nicht nur ein „verdientes Ehrenmitglied“, sagt der langjährige Vorsitzende Helmut Beck. Sondern auch einen „typischen Helfer“, der immer anpackte, wenn es bei seinen zwei Vereinen etwas zu tun gab.

Wobei Rudi Mayr anfangs vor allem dem Fußball verfallen war: Schon als Kind kickte er bei Phönix, durchlief alle Jugendteams und stand später für die Erste Mannschaft auf dem Rasen. „Er war eher der Typ eisenharter Verteidiger“, erinnert sich Beck, der in den 1980er-Jahren dann unter dem Coach Rudi Mayr spielte. Dieser war bei Phönix Schleißheim nicht nur Spieler und Trainer, sondern auch jahrelang Technischer Leiter sowie im Vorstand aktiv. „Er war keiner, der sich in den Vordergrund gedrängt hat“, sagt Beck. Doch besonders in einer schwierigen Phase des Clubs, als händeringend nach Vorstandsmitgliedern gesucht wurde, habe er Verantwortung übernommen.

Gleiches galt, wann immer bei Vereinsfesten oder Veranstaltungen eine helfende Hand gebraucht wurde. „Rudi war handwerklich sehr begabt“, sagt Helmut Beck. „Er hat immer mitgeholfen.“ Überdies war Rudi Mayr, der sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Renate Mayr jahrzehntelang auch beim RSV Schleißheim engagierte, Anfang der 1970er-Jahre Wegbereiter für das erste Frühlingsfest, wie es damals noch hieß. Hieraus wurde später das Oberschleißheimer Volksfest, das bis heute vom Phönix und dem RSV gemeinsam organisiert wird. Die Gemeinde sei erst später aus Haftungsgründen als Veranstalter hinzugekommen, sagt Helmut Beck.

In den vergangenen Jahren ging es Rudi Mayr gesundheitlich zunehmend schlechter, insbesondere nach dem Tod seiner Ehefrau. Nun ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. „Wir werden ihn als engagierten Mitstreiter, leidenschaftlichen Fußballer und großartigen Menschen in Erinnerung behalten“, sagt Helmut Beck. (ps)

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am Montag, 6. Oktober, um 10 Uhr in der Jakobuskapelle im Friedhof Hochmutting statt.