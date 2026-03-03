Ruderting: Sportliche Neuausrichtung mit Pittner als Spielertrainer

Der FC Ruderting bereitet sich personell auf die Spielzeit 2026/2027 vor. Im Zentrum steht dabei ein geplanter Generationenwechsel in der sportlichen Führung sowie eine Neuausrichtung im Trainerteam. Ab Sommer wird Simon Pittner als neuer Spielertrainer die Verantwortung auf dem Platz übernehmen und gemeinsam mit einer neu formierten sportlichen Leitung die Geschicke im Herrenbereich lenken.
Mit Simon Pittner gewinnt der FCR seinen absoluten Wunschkandidaten für die Trainerposition. "Simon hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er eine Mannschaft formen und taktisch weiterentwickeln kann“, so der Verein. Beim FC Ruderting soll er künftig wichtige Akzente setzen und das Team sportlich stabilisieren. "Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe. Der Verein bietet ein tolles Umfeld und wir wollen hier gemeinsam wieder für positive Momente auf dem Platz sorgen“, erklärt der Noch-Coach des TSV Ringelai, der als spielender Chefanweiser auch schon mit dem SV Neukirchen vorm Wald und der DJK-SV St. Oswald beachtliche Erfolge feiern konnte.
Zeitgleich geht beim FC Ruderting die sportliche Verantwortung in neue Hände über. Den geplanten Generationenwechsel in der sportlichen Leitung vollziehen künftig Michael Ziegler und Julian Brunner, die das Amt im Duo übernehmen. Beide sind sich der anspruchsvollen Aufgabe bewusst und möchten den Herrenbereich nachhaltig weiterentwickeln und klare Strukturen schaffen. Um die Organisation rund um die Mannschaft zusätzlich zu stärken, wurde zudem ein erweitertes Team im Hintergrund aufgebaut. Gemeinsam mit Marcel Günthner und Daniel Radlinger ist es das Ziel, die anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen und die Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams klarer zu strukturieren. Das neue Duo blickt mit großem Respekt auf die kommenden Herausforderungen: "Wir freuen uns sehr auf die Aufgabe und danken dem Verein für das Vertrauen. Ein großer Dank geht an Günther Sedlberger für seinen Einsatz in den letzten Jahren. Unser Fokus liegt darauf, die Aufgaben als Team anzugehen und den Zusammenhalt im Verein weiter zu stärken.“
Der Kader hat bereits seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. "Die Jungs sind in dieser Saison als Einheit eng zusammengewachsen. Das ist das wichtigste Fundament, auf dem wir aufbauen“, erklärt die neue sportliche Leitung. Um das Team zusätzlich breiter aufzustellen, haben zudem bereits die ersten Neuzugänge ihre Zusage für den Sommer gegeben. Ziel ist es, eine ehrgeizige Mannschaft zu formen, die sich Woche für Woche weiterentwickeln und sportlich verbessern will.
Statement vom 1. Vorstand Charly Höller: "Ein herzlicher Dank gilt Günther Sedlberger für seinen langjährigen, unermüdlichen Einsatz für unseren FC Ruderting. Mit Simon Pittner und der Neubesetzung der sportlichen Leitung stellen wir wichtige Weichen für den FCR. Unser Ziel ist es, die Mannschaft konsequent weiterzuentwickeln und den Verein sportlich stabil in die Zukunft zu führen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem neuen Team die richtige Mischung gefunden haben, um diese Aufgaben erfolgreich anzugehen.“