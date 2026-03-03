Ruderting: Sportliche Neuausrichtung mit Pittner als Spielertrainer Der Traditionsverein hat auch abseits des Platzes einen Generationenwechsel eingeläutet von PM / ts · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Simon Pittner ist der neue Hoffnungsträger des FC Ruderting – Foto: Verein

Der FC Ruderting bereitet sich personell auf die Spielzeit 2026/2027 vor. Im Zentrum steht dabei ein geplanter Generationenwechsel in der sportlichen Führung sowie eine Neuausrichtung im Trainerteam. Ab Sommer wird Simon Pittner als neuer Spielertrainer die Verantwortung auf dem Platz übernehmen und gemeinsam mit einer neu formierten sportlichen Leitung die Geschicke im Herrenbereich lenken.

Mit Simon Pittner gewinnt der FCR seinen absoluten Wunschkandidaten für die Trainerposition. "Simon hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er eine Mannschaft formen und taktisch weiterentwickeln kann“, so der Verein. Beim FC Ruderting soll er künftig wichtige Akzente setzen und das Team sportlich stabilisieren. "Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe. Der Verein bietet ein tolles Umfeld und wir wollen hier gemeinsam wieder für positive Momente auf dem Platz sorgen“, erklärt der Noch-Coach des TSV Ringelai, der als spielender Chefanweiser auch schon mit dem SV Neukirchen vorm Wald und der DJK-SV St. Oswald beachtliche Erfolge feiern konnte.

Zeitgleich geht beim FC Ruderting die sportliche Verantwortung in neue Hände über. Den geplanten Generationenwechsel in der sportlichen Leitung vollziehen künftig Michael Ziegler und Julian Brunner, die das Amt im Duo übernehmen. Beide sind sich der anspruchsvollen Aufgabe bewusst und möchten den Herrenbereich nachhaltig weiterentwickeln und klare Strukturen schaffen. Um die Organisation rund um die Mannschaft zusätzlich zu stärken, wurde zudem ein erweitertes Team im Hintergrund aufgebaut. Gemeinsam mit Marcel Günthner und Daniel Radlinger ist es das Ziel, die anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen und die Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams klarer zu strukturieren. Das neue Duo blickt mit großem Respekt auf die kommenden Herausforderungen: "Wir freuen uns sehr auf die Aufgabe und danken dem Verein für das Vertrauen. Ein großer Dank geht an Günther Sedlberger für seinen Einsatz in den letzten Jahren. Unser Fokus liegt darauf, die Aufgaben als Team anzugehen und den Zusammenhalt im Verein weiter zu stärken.“





