Ruderting: Neue Liga, neue Führungsfiguren, neuer Trainer

Ruderting 2.0 (v.l.): 2. Vorsitzender Christian Jung, Teammanagerin Theresa Butscher, Abteilungsleiterin Julia Wimmer, Trainer Franz Höng, Abteilungsleiterin Teresa Schmöller und Vereinsboss Charly Höller. – Foto: FC Ruderting

Zäsur beim FC Ruderting. Der bereits feststehende Meister der Frauen-Bayernliga wird ab Sommer nicht nur in einer neuen Liga antreten. Der FCR hat zur neuen Saison auch ein komplett neues Team hinter dem Team. Denn mit Aufstiegstrainer Florian Spiller und der "ewigen" Managerin Johanna Maier verabschieden sich zwei zentrale Figuren der vergangenen Jahre. Franz Höng ist der neue erste Mann an der Linie, Teresa Schmöller und Julia Wimmer die neuen Abteilungsleiterinnen sowie Theresa Butscher und Lisa Stiller dann die Teammanagerinnen.

Man ist, so kommuniziert es der Verein, darauf bedacht, die Verantwortung und Aufgaben künftig auf mehreren Schultern zu verteilen. Denn der Aufwand war in der Bayernliga bereits enorm, und wird in der Regionalliga noch einmal größer werden. Herausforderungen, denen man sich beim FCR gewachsen fühlt aufgrund der neuen Strukturen. Und auch, weil Johanna Maier weiterhin unterstützend zur Seite stehen wird, wie sie verspricht.

Auch Florian Spiller wird künftig kürzertreten. Der ITler räumt aus beruflichen Gründen seinen Chef-Stuhl, der künftig von Franz Höng besetzt wird. Der 48-Jährige hat sich in Waldkirchen, bei der SG Breitenberg/Sonnen und am Dreisessel als ausgewiesener Talenteförderer einen Namen gemacht. "Mit Franz haben wir einen Fachmann gefunden, der vor allem mit der Entwicklung von jungen Leuten geglänzt hat. Das war uns sehr wichtig, weil wir wissen, dass bei uns ein Generationenwechsel ansteht", berichtet Maier.