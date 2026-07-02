Ruderting: Mit Zweitliga-Erfahrung ins Regionalliga-Abenteuer

Teammanagerin Therea Butscher (rechts) begrüßt Yvonne Dengscherz. – Foto: FC Ruderting

Neue Spielklasse, neue sportliche Führung, neues Trainerteam - das Abenteuer Regionalliga geht der FC Ruderting mit einem deutlich veränderten Gesicht an. Dass Franz Höng künftig an der Linie des Bayernliga-Meisters stehen wird und die Verantwortung künftig von drei Damen getragen wird, steht schon länger fest. Nun konnte mit Martin Asen auch noch ein Co-Trainer installiert werden. Zudem können drei Neuverpflichtungen präsentiert werden, womit die Kaderplanung abgeschlossen ist.

Mit der Neureichenauerin Lilly Ascher und Hanna Schreib aus der Dreiflüssestadt (beide zuvor beim 1. FC Passau) konnte man zwei vielversprechende Talente an Land ziehen. Zwei Spielerinnen, die mit jeweils 16 Jahre noch sehr jung sind, aber enormes Potenzial mitbringen. "Sie werden noch etwas brauchen, um sich zurecht zu finden. Aber wir sind überzeugt, dass sie sich durchsetzen werden", macht Neu-Abteilungsleterin Teresa Schmöller, die seit wenigen Tagen der Liebe wegen Sedlberger heißt.

Sie und ihre Mitstreiterinnen Julia Wimmer und Theresa Butscher (Teammangerin und Torfrau) haben, was die Kaderplanungen betrifft, ganze Arbeit geleistet. Yvonne Dengscherz, die dritte Neuverpflichtung, ist ein eindrucksvoller Beleg dafür. Die 30-jährige Straubingerin, die zuletzt für Bayernligist Fostern aufgelaufen ist, bringt reichtlich Regionalliga- und auch Zweitliga-Erfahrung mit. Die Offensivkraft soll, so das Ansinnen der Verantwortliche, die Lücke schließen, die vor allem das Karriereende von Franziska Schwaiberger hinterlassen hat. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich Ruderting in der Regionalliga etabliert, vor allem jungen Spielerinnen mit meiner Erfahrung helfen", unterstreicht Yvonne Dengscherz.