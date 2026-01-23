Ruderting kämpft um Bayerns Hallenkrone

Nach einem Jahr Pause ist Ruderting wieder Teil der bayerischen Hallenelite. Nachdem die Qualifikation im Vorjahr verpasst wurde, greifen die Niederbayern nun erneut an. Bereits um 7:00 Uhr am Sonntag macht sich das Team auf den Weg nach Erlangen. Als aktueller Spitzenreiter der Bayernliga reist die Mannschaft selbstbewusst an. Die jüngere Vergangenheit macht zudem Mut: 2024 endete das Turnier mit dem Titelgewinn, anschließend folgten der Sieg bei der Süddeutschen Meisterschaft sowie ein starker dritter Rang auf nationaler Ebene.

Kurz nach dem Triumph bei der niederbayerischen Hallenkrone begannen die Verantwortlichen des FC Ruderting bereits mit den Planungen für die An- und Rückreise zur Bayerischen Hallenmeisterschaft. Über Instagram wurde frühzeitig für die gemeinsame Fahrt geworben. „Busfahrt zur Bayerischen Hallenmeisterschaft“ hieß es in einem Beitrag. Abfahrt ist um 7:00 Uhr am Sportplatz in Ruderting, allerdings sind alle Plätze im Bus bereits vergeben. Somit darf man sich auch in Erlangen erneut auf einen stimmungsvollen Rudertinger Fanblock freuen.



Ganz so einfach wird die Aufgabe für die Rudertingerinnen allerdings nicht. Mit dem Regionalligisten der SpVgg Greuther Fürth und dem SC Regensburg aus der Bayernliga stehen zwei besonders starke Titelanwärter im Teilnehmerfeld.

Den beiden wohl größten Konkurrenten können die Niederbayern zumindest in der Gruppenphase noch aus dem Weg gehen. Die Mannschaft um Kapitänin Schwaiberger tritt in Gruppe B an und bekommt es dort mit dem SV Weißenstadt (Sieger Oberfranken), dem FFC Adelsberg-Karsbach (Sieger Unterfranken) sowie der SpVgg Erlangen als Ausrichter zu tun. Trotz der anspruchsvollen Ausgangslage reist Ruderting ohne Druck an. Trainer Florian Spiller betonte im Vorfeld, dass man „völlig frei“ nach Erlangen fahre, den „Spaß in den Mittelpunkt“ stelle und anschließend „sehe, was möglich ist“.