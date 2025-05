Ruderting fiebert mit: Kirchberg »zufrieden« trotz Niederlage

Es waren gut 20 Minuten, in denen sich die Bezirksrivalen ganz nah waren. Am Samstagnachmittag des 17. Spieltages führte "David" Kirchberg gegen "Goliath" Fürth nach 13 Spielminuten mit 2:0. Es schien so, als würde das Kellerkind den Spitzenreiter ein Beinchen stellen - sehr zur Freude von Ruderting, dem ärgsten Rivalen der Mittelfranken im Titelrennen der Frauen-Bayernliga. Am Ende gewann das Klettblatt jedoch standesgemäß mit 4:2 im Bayerischen Wald, sodass sowohl Kirchberg (im Abstiegskampf) als auch Ruderting (im Aufstiegskampf) weiter hoffen müssen.