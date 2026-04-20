»Ruderting einfach zu gut«: In Theuern war »nicht der Wurm drin«

Kommt in meine Arme! Nach dem entscheidenden Tor war Franziska Schwaiberger einfach nur glücklich. – Foto: Simon Schwaiberger

Ein knapper 2:1-Erfolg nach 0:1-Rückstand - die harten Fakten des Ruderting-Gastspieles bei Kellerkind TSV Theuern lassen einem zunächst vermuten, dass die Spiller-Truppe ingesamt noch mit den Nachwehen der ersten Saisonpleite in der Vorwoche zu tun hatte. Doch das war keinesfalls der Fall, wie FC-Managerin Johanna Maier betont. "Ich habe nicht einmal während der 90 Minuten gedacht, dass der Wurm drin ist. Wir wussten, was auf uns zukommt in Theuern. Dort geht es uns immer so..."

Was die 37-Jährige damit meint: Am 16. Spieltag lief es für ihre Truppe wie all die Jahre zuvor im oberpfälischen Landkreis Amberg-Sulzbach. "Theuern hat wieder hartnäckig und diszipliniert verteidigt. Es ist schwer, gegen die ein Tor zu machen - obwohl wir über 90 Minuten das Spiel gemacht haben und einen enormen Druck aufbauen konnten." Gerade in der ersten Halbzeit haben die Gastgeber "extrem wenig" zugelassen, wie Heimtrainer Nick d'Addona zurückblickt. "Wir hatten vor der Pause eine Chance, die wir genutzt haben - und das auch noch zum idealen Zeitpunkt."

Doch "je länger das Spiel gelaufen ist, desto schwieriger ist es für uns" geworden. Die Worte des 28-Jährigen in Zahlen: Nach gut einer Stunde gelang Anna Madl der Ausgleich, ehe wieder einmal Franziska Schwaiberger das tat, was sie einfach kann. "Ruderting war einfach zu gut", gibt Nick d'Addona zu. "Aber trotz der Niederlage haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt."

Zufrieden ist auch Hanna Maier, weil Bauer & Co. die Ingolstadt-Niederlage sofort aus den Kleidern schütteln konnten - und weil man auf dem schwierigen Pflaster Theuern bestehen konnte. "Das Ergebnis geht mehr als in Ordnung. Besonders hat es mich gefreut, dass die Mädls wieder ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Die Körpersprache war komplett anders als in der Vorwoche." Es wird deutlich: Nicht immer beschreiben die harten Fakten ein Spiel treffend...